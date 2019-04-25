Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Квітень 2019, Київ 15:38
Новини | Економіка

Нацбанк вперше за два роки знизив облікову ставку

Національний банк України планує знижувати облікову ставку й надалі

Дивитись коментарі

Національний банк України знизив облікову ставку до 17,5% річних з 18%, повідомила прес-служба регулятора. Зміни набувають чинності 26 квітня.

«Наразі стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дає змогу Національному банку розпочати цикл зниження облікової ставки. Разом з тим правління бачить ризики, реалізація яких може стати цьому на заваді», – заявили в НБУ.

Головним внутрішнім ризиком Нацбанк називає «традиційне посилення невизначеності в рік президентських та парламентських виборів».

Востаннє Національний банк знижував облікову ставку в травні 2017 року. На рівні 18% вона була з вересня 2018 року.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG