Нацбанк підняв облікову ставку до 17,5% – через інфляційні ризики

Правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку на піввідсотка – до 17,5% річних з 13 липня 2018 року. Як ідеться в повідомленні регулятора, такі дії потрібні, «щоб повернути інфляцію у межі цільового діапазону у 2019 році».

«На думку Національного банку, зниження інфляції до цілі може опинитися під загрозою через дію низки чинників – подальше пожвавлення внутрішнього попиту, активну трудову міграцію, посилення ризиків щодо отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду та іншого пов’язаного фінансування, зависокі інфляційні очікування, зниження інтересу інвесторів до активів країн, що розвиваються», – вказано в повідомленні.

На думку регулятора, жорсткіша монетарна політика нівелюватиме вплив цих чинників та сприятиме зниженню інфляції до 5,8% на кінець наступного року і до 5% у 2020 році.

«Вплив проінфляційних чинників посилиться в подальшому, проте жорстка монетарна політика компенсує їх ефект і забезпечить зниження інфляції та її повернення в межі цільового діапазону у 2019 році», – наголошує НБУ.

У травні 2018 року Національний банк України вирішив залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

З 2 березня НБУ підвищив облікову ставку з 16 до 17 відсотків річних. Перед цим регулятор підвищував ставку у січні – до 16% річних, перед тим до 14,5% у грудні 2017 року, а ще раніше у жовтні 2017 року – з 12,5 до 13,5%.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом регулятор почав поступово знижувати облікову ставку.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.