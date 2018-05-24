Нацбанк залишив облікову ставку незмінною

Національний банк України вирішив залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Як повідомляє прес-служба НБУ, монетарні умови наразі достатньо жорсткі, щоб забезпечити зниження інфляції до цільових показників у середньостроковій перспективі.

У квітні−травні 2018 року інфляція, як і очікувалося, продовжувала знижуватися, додають у НБУ.

З 2 березня НБУ підвищив облікову ставку з 16 до 17 відсотків річних.

Перед цим регулятор підвищував ставку у січні – до 16% річних, перед тим до 14,5% у грудні 2017 року, а ще раніше у жовтні 2017 року – з 12,5 до 13,5%.

У березні 2015 року НБУ облікова ставка була на рівні 30%, згодом регулятор почав поступово знижувати облікову ставку.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.