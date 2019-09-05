Нацбанк знизив облікову ставку

Національний банк України вирішив із 6 вересня знизити облікову ставку з 17% до 16,5%.

«Національний банк продовжує цикл пом’якшення монетарної політики, оскільки очікує уповільнення інфляції до цілі 5%», – повідомили 5 вересня в Нацбанку.

У квітні цього року Національний банк України вперше за два роки знизив облікову ставку до 17,5% річних з 18%.

Востаннє до цього Нацбанк знижував облікову ставку в травні 2017 року. На рівні 18% вона була з вересня 2018 року.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів. Фактично вона визначає ціну грошей.