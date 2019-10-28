Гончарук прогнозує зменшення облікової ставки НБУ до кінця року

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував зниження ставки рефінансування кредитів до кінця 2019 року. Про це він заявив у своєму відеоблозі увечері 27 жовтня.

Гончарук нагадав, що НБУ вже знизив облікову ставку до 15,5%.

«Це означає, що потенційно на ринку вже зараз можуть дешевшати кредити. Це дуже необхідно для наших підприємців, власне, і для громадян. Ми очікуємо, що ще в цьому році як мінімум один раз ця ставка буде переглянута. А в наступному році кредити взагалі можуть коштувати 10-12% у гривні. Для цього, звичайно, треба попрацювати, але це з кожним кроком стає все ближчим і ближчим», – сказав голова уряду.

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Про чергове зниження облікової ставки Національним банком (до 15,5%) стало відомо 24 жовтня.

Востаннє облікова ставка була на рівні менш ніж 16% у січні 2018 року.

У квітні цього року Національний банк України вперше за два роки знизив облікову ставку до 17,5% річних з 18%.

Востаннє до цього Нацбанк знижував облікову ставку в травні 2017 року. На рівні 18% вона була з вересня 2018 року.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів.