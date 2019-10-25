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25 Жовтень 2019, Київ 15:21
Новини | Економіка

На міжбанку уповільнилося падіння гривні

Будівля Національного банку України

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На українському міжбанківському валютному ринку 25 жовтня уповільнилися темпи падіння гривні. Як свідчать дані сайту Finance.ua, після початку торгів з рівня 25 гривень 11–15 копійок за долар котирування сягнули 25 гривень 22–26 копійок, але до 13:25 повернулися майже до початкових рівнів – 25 гривень 13–15,5 копійки за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 25 гривень 19 копійок за долар, послабивши українську валюту на 8 копійок від офіційного курсу на 25 жовтня.

Фахівці сайту «Мінфін» серед чинників, що впливають на котирування, першим називають реакцію ринку на зниження облікової ставки НБУ до 15,5% річних з 25 жовтня.

«Нерезиденти на вторинному ринку вже зреагують на це сьогодні, а основні відповіді ми отримаємо наступного вівторка на аукціоні Мінфіну України щодо розміщення нових порцій ОВДП. Питання «чи готові інвестори знижуватися в прибутковості цього інструменту» стане найактуальнішим для всіх прогнозів поведінки валютного ринку на найближчий час. Справа в тому, що для купівлі цих паперів іноземцям потрібна гривня і від їх рішень про купівлю чи продаж своїх портфелів облігацій багато в чому залежить обсяг пропозиції та попиту на валюту на торгах, а тому і курс», – вказують аналітики.

Іншими чинниками впливу на валютний ринок є отримання від держави нових сум відшкодувань ПДВ експортерам та поведінка імпортерів; поведінка готівкового ринку та зниження залишків на коррахунках банків майже на 2 мільярди гривень — до 48,5 мільрда на ранок 25 жовтня. Очевидно на користь гривні грає лише останній показник.

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