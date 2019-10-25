Україна покращила позиції в рейтингу Інституту міжнародних фінансів – Мінфін

Україна покращила свої позиції в міжнародному рейтингу Інституту міжнародних фінансів (IIF), повідомило Міністерство фінансів на сторінці у Facebook.

«Другий рік поспіль Україна – серед країн з найбільшим прогресом в щорічному рейтингу Інституту міжнародних фінансів, що оцінює якість взаємодії суверенних емітентів з міжнародними портфельними інвесторами та якість поширення даних країн, що розвиваються. Україна отримала 40 балів з 42 (на 3,5 балів більше, ніж в минулому році) за оцінку практик в сфері відносин з інвесторами та 36 балів з 44-х (на 4 бали більше, ніж в 2018 році) за відкритість даних», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказали, що довіру до України, як до емітента цінних паперів, створюють «якісні відносини» з інвесторами і як результат – покращення умов фінансування на міжнародних ринках запозичень.

Інститут міжнародних фінансів (IIF), що об’єднує фінансові інституції з понад 70 країн, за низкою критеріїв оцінює, серед іншого, відносини країн з інвесторами. Торік IIF, оцінюючи практики України у сфері відносин з інвесторами, заявив про зростання на 20 балів – з 16 до 36,5 із максимальних 42-х.