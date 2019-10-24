Міністерка Маркарова причетна до виведення зі збанкрутілого «Актив-банку» елітної нерухомості на свою фірму – «Схеми»

Оксана Маркарова, яка нині очолює Міністерство фінансів, причетна до виведення з «Актив-банку» напередодні його банкрутства цінної нерухомості в історичному центрі Києва на свою ж фірму. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Таємниця однієї міністерки».

У 2013 році Оксана Маркарова разом зі своїм чоловіком Данилом Волинцем купила «Актив-банк» у братів-«регіоналів» Андрія та Сергія Клюєвих. Через рік – у 2014 році – НБУ визнав цей банк неплатоспроможним.

«Від того, скільки банк отримує за продаж своїх активів, залежить чи вистачить цих коштів, щоб розрахуватися з кредиторами, в тому числі з вкладниками, які тримали у фінустановах свої заощадження. Утім, нині активів залишилося небагато – адже частина найцінніших з них була виведена з банку напередодні його банкрутства», – йдеться у розслідуванні.

Незадовго до банкрутства «Актив-банку» родина Маркарової встигла продати банк, а разом з ним і його цінний актив – елітну нерухомість на Подолі. Покупцем стала фірма «Синонім», співзасновником якої – як встановили «Схеми» – була безпосередньо Маркарова.

Ціна договору купівлі-продажу виявилася вдвічі нижчою її заставної вартості, йдеться в журналістському розслідуванні. Раніше цей елітний будинок перебував в іпотеці у державного «Укрексімбанку», який в результаті переходу права власності від «Актив-банку» до фірми «Синонім», втратив заставу.

Ще «Укрексімбанк» оцінював заставну вартість цієї нерухомості – у майже 130 мільйонів гривень. Водночас, вже перед продажем «Синоніму», нову оцінку вартості проводила фірма «Істерн консалтинг груп», якою Маркарова керувала раніше. І вона оцінила елітний будинок в два рази дешевше.

Утім, зрештою, фірма «Синонім» сплатила за нього лише 16 мільйонів гривень – зазначають журналісти.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю «Схемам» підтвердила, що історія питання продажу елітної нерухомості їй добре відома. «Ця будівля була продана банком. Я не можу коментувати те, що було вже після мене, але ще при мені точно проводилися перемовини. Менеджмент шукав покупця на цю будівлю», – розповіла вона.

Водночас очільниця Мінфіну переконує, що на момент придбання будівлі вона вже вийшла як зі складу акціонерів «Актив-банку», так і з засновників «Синоніму» – компанії-покупця цього майна. Хоча офіційні документи свідчать про зворотнє, йдеться у розслідуванні. Зокрема, відповідно до витягу з Єдиного держреєстру юросіб, Маркарова була кінцевим бенефіціаром «Актив-банку», коли ухвалювалося рішення про продаж нерухомості, а також була співзасновницею «Синоніму» на дату укладення угоди купівлі-продажу елітного будинку.

У той же час Маркарова спростовує факт придбання будівлі в історичній частині центру Києва у декілька разів дешевше від заставної вартості нерухомості.

Нині державний «Укрексімбанк» через суди намагається повернути собі втрачене право на елітну нерухомість. Будівля на Подолі раніше була центральним офісом «Актив-банку», тепер її здають в оренду. Частину приміщень займає фінустанова родини Маркарової – «Акордбанк» Данила Волинця, іншу – юристи та музей-архів преси.

Оксана Маркарова – одна з двох міністрів, які зберегли посаду, і перейшли з команди Петра Порошенка до Володимира Зеленського. В Міністерстві фінансів вона з березня 2015 року. Встигла попрацювати як в уряді Арсенія Яценюка, так і Володимира Гройсмана, і нині – за прем’єра Олексія Гончарука.

До цього Маркарова працювала в бізнесі: очолювала інвестиційну групу ІТТ, проходила практику в Світовому банку в США, а також має досвід роботи в Американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund.