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25 Жовтень 2019, Київ 00:02
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Маркарова причетна до виведення елітного будинку зі збанкрутілого банку на свою фірму

Маркарова причетна до виведення елітного будинку зі збанкрутілого банку на свою фірму
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Оксана Маркарова – одна з двох міністрів, яким вдалося зберегти посади і за «нової влади»: вона перейшла з команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського. Це стало можливим, зокрема, і завдяки її майже бездоганній професійній репутації та підходам, які експерти називають реформаторськими. Втім, у біографії міністерки є сторінки, які показують її з іншого, не «реформаторського» боку. Журналісти програми «Схеми» дослідили причетність Оксани Маркарової до виведення з одного українського банку на свою фірму більше чотирьох тисяч квадратних метрів елітної нерухомості в історичній частині Києва – на Подолі. При чому, виведення цінного активу відбулось саме напередодні його банкрутства. Згодом банк, так і не зміг розрахуватись з усіма вкладниками – та повернути українцям їхні заощадження. Розслідування Олександра Чорновалова. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».

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