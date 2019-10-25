Маркарова причетна до виведення елітного будинку зі збанкрутілого банку на свою фірму («СХЕМИ» | №234)

Вона –​ одна з двох міністрів, які зберегли владу і перейшли з команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського. Оксана Маркарова –​ від серпня –​ вже міністерка фінансів в уряді під керівництвом Олексія Гончарука. Її підходи в роботі називають реформаторськими та цінують за вміння домовлятися із західними фінансовими партнерами на найвищому рівні. Однак за близькою до бездоганної репутацією Маркарової прихована одна цікава історія, яка бере початок ще до її приходу у владу. «​Схеми»​ дослідили причетність Оксани Маркарової до виведення з одного українського банку на свою фірму більше чотирьох тисяч квадратних метрів елітної нерухомості в історичній частині Києва –​ на Подолі. При чому, виведення цінного активу відбулось саме напередодні його банкрутства. Згодом банк, так і не зміг розрахуватись з усіма вкладниками –​ та повернути українцям їхні заощадження.