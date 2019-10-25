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25 Жовтень 2019, Київ 16:46
Політика

Головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька відповідає на критику розслідування «Маневр Маркарової» про міністерку фінансів

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24 жовтня ми опублікували розслідування «Маневр Маркарової» про причетність нинішньої міністерки фінансів до виведення на свою фірму цінної нерухомості з банку задешево напередодні його банкрутства.

У пані Маркарової – гарна репутація в політично-бізнесових колах, тому для нас було цілком очікувано, що низка людей критикуватиме саме розслідування, захищаючи міністерку. Але схоже, наші критики не дивились і не читали самого матеріалу (а отже, керуються просто довірою до Маркарової). Коли емоції спадуть, ці люди зрозуміють, що вони захищали хитру фінансову схему.

Та у зв’язку з тим, що прямо зараз в наш бік лунає низка безпідставних закидів, вважаю за необхідне відповісти на них.

1. «Чому ця тема спливла саме зараз? Спеціально підгадали до здачі бюджету?»

Попри те, що в основі розслідування лежить подія 2014 року, – ця історія цілком актуальна і сьогодні. Постраждалі вкладники «Актив-банку» все ще мають надію, що їм повернуть їхні заощадження (виведення активів з банку задешево напередодні банкрутства негативно вплинуло на його баланс і можливість повернути вклади). До того ж, державний (!) «Укрексімбанк» досі воює в судах за свою заставу (цей будинок був гарантією, що Клюєви повернуть свій кредит, але його не повернули). Найближче засідання призначене на 5 листопада, і ми їх відстежуємо.

2. «Оксано, співчуваю, що тобі доводиться в сотий раз все це пояснювати» (автор коментаря – Вахтанг Кіпіані)

Насправді, саме ця тема ніколи не звучала у ЗМІ. Раніше були лише розслідування про купівлю Маркаровою «Актив-банку» у Клюєвих. Але до публікації матеріалу «Схем» публічно не було відомо, що напередодні банкрутства банку Маркарова вивела з нього цінний актив – великий будинок на Подолі – на свою фірму. Це для суспільства – нова інформація.

3. «Вам що, немає більше про що писати? Знайшли найбільшого корупціонера»

Від початку вересня «Схеми» вже опублікували розслідування про:

Продовження сезону розслідуванням про Оксану Маркарову, яка є чинним міністром фінансів України і до того ж напряму не належить до команди Зеленського, а залишилась у владі з часів Порошенка – це, як на мене, редактора проекту, свідчить про цілковиту збалансованість наших матеріалів.

4. До чого тут Вахтанг Кіпіані та Музей преси?

Ми окремо на цьому не наголошували в сюжеті (зараз думаю, мабуть, дарма) – але у будинку, який задешево вибув з балансу банку напередодні банкрутства нині розмістився не тільки офіс бізнесу чоловіка Маркарової. Але і Музей-архів преси Вахтанга Кіпіані. На безоплатній основі. Це – меценатство з боку Маркарової.

Я з великою повагою ставлюсь до діяльності Вахтанга, але не очікувала, що для нього не просто не буде мати значення історія приміщення, в якому перебуває його архів, але він накинеться на журналістів, які опублікували тривожні факти про недобросовісну історію переділу цього майна. Це дуже сумно.

5. «Вас пошерив Дубінський»

Більше скажу: кожне наше розслідування може бути комусь ситуативно вигідним – і впливати на це ми не можемо. Але публікувати чи ні – завжди вибір простий, бо не замовчувати ж через це суспільно важливі факти?

6. Маркарова каже, що вона не причетна до продажу-купівлі будівлі на Подолі

Ми листувалися з міністеркою, згодом брали в неї інтерв’ю, велика частина якого потрапила в ефір. Якщо ви подивитесь матеріал – ви побачите, що її аргументи не витримують жодної критики. Вона просто каже на чорне – біле.

Маркарова каже, що банк продавав будівлю, коли вона 1) вже не була власницею банку, 2) вже не була власницею фірми-покупця.

Це не так. Витяги з реєстру юридичних осіб, взяті на конкретну дату, доводять зворотне.

28 квітня, коли банк погодив продаж, вона значиться серед його власників. ДОКУМЕНТ

7 травня, коли будівля була остаточно продана фірмі «Синонім», – вона була її засновницею. ДОКУМЕНТ

Оцінку будівлі вдвічі нижче від заставної вартості провела фірма, якою вона до цього керувала. ДОКУМЕНТ

Це – голі факти, підтверджені документами, а не емоціями. Ніщо з наданих пані Маркаровою документів не доводить зворотного (більше того, вона сама просила не публікувати надані нею матеріали, це є в листуванні з журналістом). Сумніваюсь, що всі захисники Маркарової ознайомлювались із доказовою базою.

Ми готові захищати цей матеріал, скільки знадобиться. Бо робили його сумлінно, добросовісно і, як завжди, виключно в інтересах суспільства.

Наталка Седлецька –​ головна редакторка і ведуча програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»)

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