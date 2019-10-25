Головна редакторка «Схем» Наталка Седлецька відповідає на критику розслідування «Маневр Маркарової» про міністерку фінансів

24 жовтня ми опублікували розслідування «Маневр Маркарової» про причетність нинішньої міністерки фінансів до виведення на свою фірму цінної нерухомості з банку задешево напередодні його банкрутства.

У пані Маркарової – гарна репутація в політично-бізнесових колах, тому для нас було цілком очікувано, що низка людей критикуватиме саме розслідування, захищаючи міністерку. Але схоже, наші критики не дивились і не читали самого матеріалу (а отже, керуються просто довірою до Маркарової). Коли емоції спадуть, ці люди зрозуміють, що вони захищали хитру фінансову схему.

Та у зв’язку з тим, що прямо зараз в наш бік лунає низка безпідставних закидів, вважаю за необхідне відповісти на них.

1. «Чому ця тема спливла саме зараз? Спеціально підгадали до здачі бюджету?»

Попри те, що в основі розслідування лежить подія 2014 року, – ця історія цілком актуальна і сьогодні. Постраждалі вкладники «Актив-банку» все ще мають надію, що їм повернуть їхні заощадження (виведення активів з банку задешево напередодні банкрутства негативно вплинуло на його баланс і можливість повернути вклади). До того ж, державний (!) «Укрексімбанк» досі воює в судах за свою заставу (цей будинок був гарантією, що Клюєви повернуть свій кредит, але його не повернули). Найближче засідання призначене на 5 листопада, і ми їх відстежуємо.

2. «Оксано, співчуваю, що тобі доводиться в сотий раз все це пояснювати» (автор коментаря – Вахтанг Кіпіані)

Насправді, саме ця тема ніколи не звучала у ЗМІ. Раніше були лише розслідування про купівлю Маркаровою «Актив-банку» у Клюєвих. Але до публікації матеріалу «Схем» публічно не було відомо, що напередодні банкрутства банку Маркарова вивела з нього цінний актив – великий будинок на Подолі – на свою фірму. Це для суспільства – нова інформація.

3. «Вам що, немає більше про що писати? Знайшли найбільшого корупціонера»

Від початку вересня «Схеми» вже опублікували розслідування про:

Продовження сезону розслідуванням про Оксану Маркарову, яка є чинним міністром фінансів України і до того ж напряму не належить до команди Зеленського, а залишилась у владі з часів Порошенка – це, як на мене, редактора проекту, свідчить про цілковиту збалансованість наших матеріалів.

4. До чого тут Вахтанг Кіпіані та Музей преси?

Ми окремо на цьому не наголошували в сюжеті (зараз думаю, мабуть, дарма) – але у будинку, який задешево вибув з балансу банку напередодні банкрутства нині розмістився не тільки офіс бізнесу чоловіка Маркарової. Але і Музей-архів преси Вахтанга Кіпіані. На безоплатній основі. Це – меценатство з боку Маркарової.

Я з великою повагою ставлюсь до діяльності Вахтанга, але не очікувала, що для нього не просто не буде мати значення історія приміщення, в якому перебуває його архів, але він накинеться на журналістів, які опублікували тривожні факти про недобросовісну історію переділу цього майна. Це дуже сумно.

5. «Вас пошерив Дубінський»

Більше скажу: кожне наше розслідування може бути комусь ситуативно вигідним – і впливати на це ми не можемо. Але публікувати чи ні – завжди вибір простий, бо не замовчувати ж через це суспільно важливі факти?

6. Маркарова каже, що вона не причетна до продажу-купівлі будівлі на Подолі

Ми листувалися з міністеркою, згодом брали в неї інтерв’ю, велика частина якого потрапила в ефір. Якщо ви подивитесь матеріал – ви побачите, що її аргументи не витримують жодної критики. Вона просто каже на чорне – біле.

Маркарова каже, що банк продавав будівлю, коли вона 1) вже не була власницею банку, 2) вже не була власницею фірми-покупця.

Це не так. Витяги з реєстру юридичних осіб, взяті на конкретну дату, доводять зворотне.

28 квітня, коли банк погодив продаж, вона значиться серед його власників. ДОКУМЕНТ

7 травня, коли будівля була остаточно продана фірмі «Синонім», – вона була її засновницею. ДОКУМЕНТ

Оцінку будівлі вдвічі нижче від заставної вартості провела фірма, якою вона до цього керувала. ДОКУМЕНТ

Це – голі факти, підтверджені документами, а не емоціями. Ніщо з наданих пані Маркаровою документів не доводить зворотного (більше того, вона сама просила не публікувати надані нею матеріали, це є в листуванні з журналістом). Сумніваюсь, що всі захисники Маркарової ознайомлювались із доказовою базою.

Ми готові захищати цей матеріал, скільки знадобиться. Бо робили його сумлінно, добросовісно і, як завжди, виключно в інтересах суспільства.

Наталка Седлецька –​ головна редакторка і ведуча програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»)