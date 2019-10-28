Гончарук обіцяє нове керівництво митниці в областях

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук поділився у своєму відеоблозі висновками із візиту до Чернівців. Він висловив незадоволення роботою митниці, заявивши, що «контрабанда не припиняється».

«Ми максимально швидко зробимо все, щоб керівництво митниці в областях помінялося. Уявіть собі, що приміщення митної служби у Чернівцях орендується у приватної особи, яку експерти пов’язують з одним із кланів, який займається контрабандою. Ну, про яку ефективність наших органів можна говорити, якщо такі факти підтверджені»,– сказав Гончарук.

За словами прем’єра, він також звернувся до Генерального прокурора Руслана Рябошапки із пропозицією звільнити прокурора Чернівецької області.

«Не може при порядному прокуророві протягом двох років тривати системна контрабанда», – заявив глава уряду.

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, візит прем’єра Олексія Гончарука разом з головою Державної фіскальної служби Максимом Нефьодовимдо пункту пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією та нарада у Чернівецькій митниці ДФС відбувалися 24 жовтня.

Тоді Гончарук заявив, що дає чиновникам місяць на усунення контрабанди і два тижні на пошук нового приміщення для митниці.