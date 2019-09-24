Польські прикордонники зупинили півмільйона євро, які пропустила митниця України

Польські прикордонники відвернули спробу нелегального ввезення до Польщі з України 500 тисяч євро на прикордонному переході в Гребенному, інформує Польське радіо, яке цитує інформагенцію PAP. Затримані чотири особи, повідомив речник окружної прокуратури в Замості Артур Шикула.

Чотири особи затримали у зв’язку з підозрою здійснення злочину відмивання брудних грошей. Слідство у справі взяла на себе окружна прокуратура в Замості, повідомив Артур Шикула.

Затримання відбулося в суботу, 21 вересня, на прикордонному переході в Гребенному. Прикордонники затртимали трьох громадян України і одного громадянина Хорватії. Вони намагалися пасажирським автом перевезти з України до Польщі без декларування суму в 500 тисяч євро.

З огляду на інтереси слідства прокуратура не повідомляє дальших подробиць цієї справи.

Тим часом, українське Державне бюро розслідувань 24 вересня повідомило, що його територіальне управління у Львові здійснює розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС. «Це сприяло вивезенню незадекларованих готівкових коштів у сумі 650 тисяч євро через державний кордон України. Деталі: серед затриманих – колишня дружина одного із керівників Національної поліції України», – ідеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

«Кваліфікація: службова недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)», – вказує ДБР.

Голова Нацполіції Сергій Князєв 24 вересня оголосив про намір піти у відставку із займаної посади.

Сергій Князєв став головою Нацполіції у лютому 2017 року.​

Напередодні з його іменем опосередековано пов’язали ситуацію із ексдружиною Вікторією Князєвою на кордоні. Повідомлялося, що вона буцімто спільно із ще кількома особами не задекларувала при виїзді за кордон значну суму грошей. Сам голова Нацполіції назвав це повідомлення «дезінформацією» та «інформаційною атакою», вказавши, що відповідальність за ці гроші ніс власник будівельної компанії, на якого працює його колишня дружина.