Голова Нацполіції заявив про рішення піти у відставку

Голова Нацполіції Сергій Князєв оголосив про намір піти у відставку із займаної посади.

«Я ухвалив рішення подати у відставку. Тільки що повернувся, передавши міністру заяву. Честь маю», – сказав Князєв на брифінгу.

Він не став пояснювати причину ухваленого рішення.

Сергій Князєв став головою Нацполіції у лютому 2017 року.​

Напередодні з його іменем опосередековано пов’язали ситуацію із ексдружиною Вікторією Князєвою на кордоні. Повідомлялося, що вона буцімто спільно із ще кількома особами не задекларувала при виїзді за кордон значну суму грошей. Сам голова Нацполіції назвав це повідомлення «дезінформацією» та «інформаційною атакою», вказавши, що відповідальність за ці гроші ніс власник будівельної компанії, на якого працює його колишня дружина.