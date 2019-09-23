Князєв назвав дезінформацією затримання ексдружини з великою сумою готівки на кордоні

Голова Національної поліції України Сергій Князєв назвав дезінформацією повідомлення, які з’явилися у ЗМІ, про затримання його колишньої дружини на кордоні із ЄС із незадекларованою сумою готівки у 500 тисяч євро.

«Моя колишня дружина, мати наших трьох дітей, а також я особисто стали об’єктами інформаційної атаки. Засоби масової інформації миттєво поширили «новину» про перевезення нею мало не мішків із грошима. Це брехня, яка не має нічого спільного з реальністю», – написав Князєв на сторінці у Facebook.

Князєв уточнив, що його колишня дружина є співробітником будівельної компанії «Атлант». Разом із нею в авто був власник компанії Вадим Каган, а також його український та європейський партнери.

«На кордоні громадянин Каган заявив польським чиновникам про наявність певної суми готівки, яка належить йому. Вказані грошові кошти були отримані у результаті угоди щодо продажу торговельного приміщення у центрі столиці. Звісно, угода оформлена згідно з чинним законодавством та сплаченими податками. Але наявного пакету документів щодо задекларованих грошей польським державним службовцям не вистачило. Польськими правоохоронцями та паном Каганом було прийнято спільне рішення про пред’явлення ще деяких оригіналів. Після цього інцидент було вичерпано», – написав Князєв.

Він зазначив, що жодних цінностей «у громадянки Князєвої не було вилучено».

«При собі у дамській сумочці мала особисті кошти та готівку на відрядження у сумі 2100 євро, які не зацікавили правоохоронців», – додав голова Нацполіції.

Раніше сьогодні видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомило, що у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» між Україною і Польщею цими вихідними затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, яка буцімто перевозила велику суму грошей без необхідного декларування. Повідомлялося про 500 тисяч євро готівкою.