У львівських митників проходять обшуки – ДБР

Детективи Державного бюро розслідувань проводять масові обшуки за місцями роботи та проживання співробітників Львівської митниці ДФС, повідомила на сторінці у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

«Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме – на пункті пропуску, митних постах та їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Загалом – 40 обшуків», – розповіла вона.

За її словами, причиною обшуків є викриття правоохоронцями незаконної схеми із ввезення на територію України з країн ЄС брендового одягу за підробленими документами. Орієнтовна вартість кожної партії – щонайменше 400 тисяч доларів.

«Перевіряємо причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур», –повідомила Варченко, і додала, що одяг ввозили до України як секонд-хенд.

Повідомляється, що через незаконні дії митників держава зазнавала збитків у близько одного мільйона гривень з кожної партії товару.

«Крім обшуків на Львівській митниці, вони також проводяться за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцях проживання їхніх керівників, а також організаторів», – додали в ДБР.

Досудове розслідування триває, наразі у справі відкриті провадження за трьома статтями – ухилення від сплати податків, зловживання владою і неправомірна вигода.