Гончарук назвав дату старту програми кредитів для бізнесу «Повертайся та залишайся»

Програма кредитів для бізнесу «Повертайся та залишайся» стартує 1 лютого 2020 року, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Він зазначив, що суть програми – «стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут».

«Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес – лише той, що працює мінімум 12 місяців. Сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат. Сфери діяльності – різні: енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги. Абсолютно кожен українець має право на підтримку від держави!» – розповів Гончарук.

Він додав, що заявки будуть приймати незабаром. Наразі можна залишити повідомлення про бажання взяти участь у програмі за посиланням – smeprogram.guf.gov.ua.

Українська влада на першому етапі програми «Повертайся та залишайся» збирається давати кредит на п’ять років у розмірі півтора мільйона гривень під такі ставки: