Гончарук назвав дату старту програми кредитів для бізнесу «Повертайся та залишайся»

Програма кредитів для бізнесу «Повертайся та залишайся» стартує 1 лютого 2020 року, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Він зазначив, що суть програми – «стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут».
«Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес – лише той, що працює мінімум 12 місяців. Сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат. Сфери діяльності – різні: енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги. Абсолютно кожен українець має право на підтримку від держави!» – розповів Гончарук.
Він додав, що заявки будуть приймати незабаром. Наразі можна залишити повідомлення про бажання взяти участь у програмі за посиланням – smeprogram.guf.gov.ua.
Українська влада на першому етапі програми «Повертайся та залишайся» збирається давати кредит на п’ять років у розмірі півтора мільйона гривень під такі ставки:
- 5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;
- 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!);
- 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.
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