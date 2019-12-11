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11 грудня 2019, Київ 14:01
Новини | Політика

Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік

Зеленський підписав бюджет, який передбачає зростання прожиткового мінімуму до 2 тисяч 189 гривень

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

14 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2020 рік. Доходи держбюджету затверджені на рівні 1 трильйон 79 мільярдів гривень, видатки становитимуть 1 трильйон 170 мільярдів гривень. Бюджет передбачає мінімальну зарплату на рівні 4 тисячі 723 гривні.

Мінімальний прожитковий мінімум упродовж року зросте з 2 тисяч 27 до 2 тисяч 189 гривень. Мінімальна пенсія має зрости з 1 тисячі 638 гривень до 1 тисячі 769 гривень.

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