Рада розгляне держбюджет у другому читанні 14 листопада – порядок денний

Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету в другому читанні вдень 14 листопада – такі дані містить порядок денний парламенту на цей день.

Згідно з розкладом, розгляд законопроєкту №2000 «Про Державний бюджет України на 2020 рік» запланований після перерви, що завершується о 12.30.

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Зокрема очікується виступ міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозував, що розгляд відбудеться саме 14 листопада.​

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 3 листопада схвалив проєкт державного бюджету-2020 до другого читання.

18 жовтня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік. Його мають остаточно погодити до 1 грудня.

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Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».