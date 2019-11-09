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Какие настроения царят на неподконтрольной части Донбасса? Почему ситуация на линии фронта по-прежнему остается напряженной? И как работает система пополнения «казны» в ОРДЛО? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Есть ли социология в оккупации?

Что думают украинские политики, эксперты и рядовые граждане о реинтеграции оккупированного Донбасса, общеизвестно. Первые и вторые имеют доступ к СМИ, а состояние общественного мнения постоянно отслеживают социологи. А вот какие настроения царят по ту сторону линии фронта – вопрос сложный. Об этом пишет еженедельник «Український тиждень».

Автор статьи Максим Вихров утверждает, что митинги, коллективные обращения и другие громкие информационные поводы в ОРДЛО создаются исключительно по указанию оккупационной администрации, а следовательно, принимать их во внимание нет смысла. Сложная ситуация и с социологическими исследованиями.

Как утверждает автор, на результаты опросов как минимум влияет состояние самих респондентов. Для жителей оккупированных территорий характерна повышенная подозрительность, продиктованная страхом за свою жизнь. И это вполне естественно, поскольку оккупационная администрация широко практикует политические преследования. Следовательно, ожидать от людей доверия к неизвестным лицам, которые представляются интервьюерами, бесполезно и бессмысленно.

«То, что «прокатило» с Порошенко, отработаем на Зеленском»

Несмотря на создание уже второй демилитаризованной зоны в районе Золотого на Луганщине, ситуация на линии фронта по-прежнему остается весьма напряженной. Мало того, есть основания думать, что в ближайшее время все может ухудшиться, утверждает военный эксперт Михаил Жирохов, пишет «Деловая Столица».

По словам эксперта, во-первых, количество обстрелов. Оно остается стабильным уже последние пару месяцев. Далее, как и ожидалось, отведение войск носит исключительно односторонний характер. По словам Жирохова, в тех районах, которые были оставлены украинскими войсками, «вдруг» появились такие себе «наблюдательные пункты» от СЦЦК, где находятся те же самые боевики, но с сине-белыми повязками.

Не зря активизировались и «гуманитарные конвои», которые идут на Донбасс один за одним в последние дни. Уже замечено, что их прибытие странным образом совпадает с обострением на фронте.

Далее, как отмечает Жирохов, активизация боевых действий во время заседаний «нормандской четверки» – это коронная фишка российского президента. Совсем будет неудивительно, если то, что «прокатило» с Порошенко, Путин попытается отработать и на Зеленском.

Сбор экстренных денег с законопослушных граждан

Система пополнения «казны» в ОРДЛО разработана с завидной логикой, утверждает блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «Сегодня».

Как отмечает блогер, вначале была обязательная пошлина всем владельцам автотранспортных средств. Пустяк, вроде, но очереди под налоговой были… мама не горюй. Это, как пишет Викторова, было что-то вроде сбора экстренных денег с законопослушных граждан. Часть побежала платить, часть решила выждать и не потеряла ничего – разве что от души посмеялась над теми, кто оплатил.

Еще момент – паспорта. 400 рублей (~155 грн.) за местный «паспорт». А если посчитать, сколько человек нашли свою лазейку, чтобы пройти без очереди – это еще по 5000 тысяч (~1920 грн.) к каждому «паспорту».

Теперь, по словам Викторой, идет перерегистрация транспортных средств. Это от 100 и выше долларов за операцию без очереди. Если легально, то от 1700 рублей (~ 655 грн.) и …сложно сказать, сколько будет свыше. Просто чтобы своя машина стала своей, но в «республике».

Жить стало тяжелее

С каждым месяцем на неподконтрольном Украине Донбассе жить становится тяжелее, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Как отмечает блогер, с августа начались массовые невыплаты заработной платы, сокращения вакансий и увольнения. В большей степени ситуация коснулась работников бюджетной сферы, особенно среднего медперсонала.

Ещё в начале 2019-го по сводкам статистики проходила цифра 12 тысяч вакансий, но к осени кадровый вопрос решили кардинально, сократив существующие вакансии. И все бы ничего, если бы в этом процессе не пошли дальше. Дефицит фонда заработной платы повлиял на появление «рекомендации» об увольнении медиков пенсионного возраста.

Разумеется, как отмечает Молчанова, не все пенсионеры попадут под сокращение, потому как в ОРДЛО их чуть ли не половина от всех работающих в медучреждениях. Однако сокращение медперсонала тянет за собой сокращение больничных коек и даже целых стационарных отделений.

Похожие проблемы с задержкой зарплат и сокращением штата сотрудников образовались у шахтёров, работников железной дороги и в сфере ЖКХ, пишет блогер.

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