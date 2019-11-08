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На подконтрольной российским гибридным силам части Донбасса продолжаются задержания боевиков. «Свои» судят своих же, в частности, за шпионаж в пользу Украины, госизмена, убийства, изнасилования и кражи. Так называемые правозащитники «ЛДНР» и соратники задержанных боевиков уверяют, что «все дела сфабрикованы». А точное количество задержанных неизвестно: у официальных силовых структур Украины нет доступа на подконтрольную боевикам территорию, а в группировках «ДНР» и «ЛНР» отказываются говорить на эту тему даже с журналистами из РФ.

Проект Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» собрал истории боевиков, осужденных в ОРДЛО.

Гауптвахты и россияне

По данным нашего источника, который работает в одной из колоний на подконтрольной Украине территории, но также контактирует с бывшими коллегами в ОРДЛО, на подконтрольной российским гибридным силам части Донбасса провинившихся боевиков чаще всего отправляют сначала в гауптвахты – «губы».

Подтверждают это и обсуждения самих боевиков в соцсети ВКонтакте. В одном из пабликов даже называют адрес гауптвахты в Донецке – улица Светлого Пути, 1. Это здание находится по соседству с бывшим арт-заводом «Изоляция», где сейчас незаконно содержат сотни узников, выступающих в поддержку единой Украины. На время так называемого следствия боевиков могут отправить также сразу в СИЗО. После вынесения «приговора» – всех их распределяют в колонии.

Сосчитать точное количество боевиков, задержанных и осужденных своими же, невозможно. Российская «Новая газета», ссылаясь на данные собственного источника в «ДНР», заявила, что в 2014-2018 гг. в неподконтрольных Украине районах Донецкой области отправили за решетку 480 одних только граждан РФ. Весной 2018-го было известно о судьбе 150 из них, что случилось с остальными – источник российского издания не знает. Вместе с этим, «Новая газета» называет имена троих россиян, которых, якобы, содержат в тюрьмах «ДНР». Это: Апанасов Владимир Витальевич (24.03.1997 г.р.), Котов Кирилл Михайлович (18.08.1987 г.р.) и Наумов Кирилл Сергеевич (08.10.1993 г.р.).

Проекту Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии» удалось разыскать в соцсетях только одного из этого списка. Судя по странице ВКонтакте, 32-летний Кирилл Котов из Пензы – кадровый военный.

Он служил во Внутренних войсках РФ: в 2005-2006 гг.был в воинской части №3641 (21-я отдельная бригада оперативного назначения Внутренних войск РФ), а в 2006-2009 гг. – служил в воинской части №6884 (Чечня, п. Ведено).

Свежих записей, свидетельствующих о том, что уехал воевать на Донбасс, у Котова в соцсети нет. Равно, как и нет сообщений о его задержании в новостных сводках «ЛДНР».

Родственники и друзья российского военного не отвечают на сообщения во ВКонтакте.

«Пытка через удушение»

Одна из самых известных историй боевиков, осужденных на территории так называемой «ДНР», – история 39-летнего Владимира Устьянцева с позывным «Жук». По данным из открытых источников, он приехал в Донецк из Сибири в 2014 году. В России, якобы, работал строителем, а на Донбасс пошел служить в так называемую 2-ю стрелковую бригаду «Оплот». Боевику российских гибридных сил поручили командовать в бригаде 6-й ротой. Его также назначили комендантом города Торез. Как выяснил проект Радио Свобода «Радио Донбасс.Реалии», вероятнее всего, Устьянцев просто уезжал в РФ на заработки.

В открытых базах прописок граждан Украины он числится жителем Тореза, да, и на личной странице во ВКонтакте родным городом боевик указал именно Торез. Судя по странице в соцсети, Устьянцев разведен, но у него есть двое маленьких дочерей.

Боевика арестовали свои же в октябре 2014 года. Его обвинили в убийствах и краже промышленных автомобилей, которые принадлежали раньше нескольким местным бизнесменам. Так называемое следствие длилось почти три года. Только в июле 2017-го Устьянцеву «дали» 21 год лишения свободы. Почитатели экс-коменданта Тореза начали целую кампанию по его освобождению: выходили на пикеты и писали открытые письма в «прокуратуру».

А один из местных следователей даже представил властям «ДНР» альтернативное расследование, потребовав освободить Устьянцева от «уголовного преследования». Впрочем, результатов это все не дало. Сейчас бывший комендант Тореза отбывает «наказание» в одной из колоний Макеевки Донецкой области.

Еще один боевик «Оплота», «осужденный» своими же, – 46-летний житель Донецка Олег Орчиков с позывным «Варган». Его, бывшего командира так называемого батальона «Сварожичи», «арестовали» осенью 2014-го, обвинив в изнасилованиях и кражах в особо крупных масштабах.

В феврале 2017 года Орчикова «приговорили» к пожизненному лишению свободы без права апелляции. Еще в 2015-м в одном из интервью журналистам российских гибридных сил боевик, сидя в СИЗО, рассказал, что его задержали «по заказу» (теперь уже) убитого экс-главы «ДНР» Александра Захарченко. По словам Орчикова, бывшие сослуживцы из «Оплота» пытали его на допросах «по американской схеме» – заливали дыхательные пути водой и выбивали признание.

Любимая пытка «Оплота» и вообще вот этих систем МВД – это пытка через удушение. То есть, душат либо водой, либо противогазом. Надевают противогаз и перекрывают доступ кислорода

«Со мной в одной камере сидят другие военные. Очень многие из них подписали признательные показания после пыток противогазом. Любимая пытка «Оплота» и вообще вот этих систем МВД – это пытка через удушение. То есть, душат либо водой, либо противогазом. Надевают противогаз и перекрывают доступ кислорода», – рассказывал на камеру Орчиков.

На своей странице ВКонтакте боевик публиковал много фотографий с женой и четырьмя дочерями. Он также писал в соцсети, что выступает против прививок («своим детям не делал – и вашим не советую») и является убежденным вегетарианцем. Соратники Орчикова давят на его семейность: в каждом интервью журналистам российских гибридных сил говорят, что их товарищ – многодетный отец, и жене «сложно поднимать дочерей одной».

С 2017 года в СИЗО №5 в Донецке приговора ждет боевик Станислав Вакуленко с позывным «Енот». Бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, выходца со Славянска обвиняют в «ДНР» в госизмене и незаконном хранении оружия. По данным так называемого «обвинения», Вакуленко несколько лет передавал официальной украинской власти секретные данные о военных делах ОРДЛО. В интервью российским телеканалам боевик не отрицает, что прятал дома оружейный арсенал, но в госизмене не признается. Если его вину докажут в так называемой «ДНР» – Вакуленко может грозить смертная казнь.



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