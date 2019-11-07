(Друкуємо мовою оригіналу)

Два года в руках боевиков – а на рабочем месте это оформлено как «отпуск без содержания»… Донецкий апелляционный суд в Бахмуте отказал жительнице Донецка Ольге Политовой в удовлетворении ее требований о компенсации заработной платы в сумме 185 тысяч гривен за два года, проведенные в плену. Женщина-врач судилась со своим работодателем – центром первичной медико-санитарной помощи – и пыталась доказать, что имеет право на зарплату, которую она не получала, пока находилась в руках боевиков группировки «ДНР». На рабочем же месте в это время женщину без ее ведома и согласия «отправили» в отпуск за свой счет. Суд первой инстанции признал ее требования обоснованными, второй же – отказал. Теперь правозащитники будут готовить новые исковые заявления, чтобы доказать правоту бывшей пленной.

До начала боевых действий на востоке Украины Ольга Политова жила в Донецке, работала врачом. Когда в городе стало неспокойно, перевелась в центр первичной медико-санитарной помощи Ясиноватского района в поселке Очеретино. Он – на подконтрольной украинской власти территории. Женщина говорит: принципиально не хотела работать на «ДНР».

Добираться до нового рабочего места было трудно – приходилось каждый день пересекать линию разграничения, а порой, когда становилось «горячо», оставаться ночевать в амбулатории, рассказывает она.

Однажды, осенью 2015 году, когда она возвращалась с работы домой в город, на КПП «Красный партизан» ее машину остановили боевики. Мужа и приятельницу, которые были с Ольгой, отпустили, ей же – устроили обыск и допрос.

«Проехали один блокпост, проехали второй. На втором у них «таможня». И меня начали шманать. И когда я посмотрела на бугор, там уже стоял черный джип, который за мной через 5 минут приехал», – рассказывает женщина.

Нас всех держали вместе – с наркоманами, ворами, убийцами. Восемь камер я прошла

По обвинению в «террористической деятельности» Политову сначала посадили в СИЗО. Позже так называемый «суд» группировки «ДНР» присудил ей 5 с половиной лет тюрьмы. Ольга отбывала срок в колонии Снежного. Говорит, испытала на себе все «прелести» мест заключения.

«Нас всех держали вместе – с наркоманами, ворами, убийцами. Восемь камер я прошла. Восемь. Отношение было – страшное», – говорит бывшая пленная.

27 декабря 2017 года Ольгу Политову освободили в рамках масштабного обмена с боевиками. Она смогла вернуться на подконтрольную Украине территорию, а после лечения в Феофании – и на работу.

Они написали заявление от моего имени – что я пребывала в отпуске без сохранения оплаты

Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что во время пребывания в плену в своей амбулатории она числилась в отпуске без права на выплаты.

«Они написали заявление от моего имени – что я пребывала в отпуске без сохранения оплаты. Открыто криминальное дело о служебной подделке», – говорит Ольга Политова.

Работодатель отказался компенсировать ей 185 тысяч гривен зарплаты за два года, и тогда Ольга подала в суд.

Судебная волокита длилась год, этим летом решением Дружковского горсуда требования Ольги к больнице удовлетворили полностью. Но работодатель подал на апелляцию. И суд второй инстанции оказался на его стороне. Ольга Политова сдаваться не собирается, будет судиться дальше.

Юрист «Правозащитной группы «Січ» Владимир Плетенко, который отстаивал интересы бывшей пленной в апелляционном суде, говорит: он будет обжаловать решение этого суда в кассационной инстанции и подавать новый иск.

Человек, который пребывал на рабочем месте или выполнял задание работодателя, имеет такие же права, как военнослужащий, попавший в плен при выполнении боевого задания

В Украине, отмечает он, есть пробелы в законодательстве, касающемся бывших пленных: права гражданских лиц никак не защищены.

«Надо просить заработную плату за время пребывания в плену. И ссылаться на статью, которая гарантирует выплату зарплаты за время пребывания в плену военнослужащим. Это 119 статья Кодекса законов о труде. Я беру ее в разработку, привожу ее в качестве аналогии, беру сам принцип, поскольку человек, который пребывал на рабочем месте или выполнял задание работодателя, имеет такие же права, как военнослужащий, попавший в плен при выполнении боевого задания. Так как бывшие пленные гражданские у нас никак не защищены, то мы берем эту статью для обоснования своей позиции», – сказал в комментарии «Донбасс. Реалии» Владимир Плетенко.

Представители руководства амбулатории, с которой судится бывшая пленная, ни на одно заседание в суд первой инстанции, ни в апелляционный суд не приезжали.

Журналисты «Донбасс. Реалии» готовят информационный запрос в коммунальное предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи» в Очеретино, чтобы получить комментарий.

В украинских судах сейчас рассматривается не один иск бывших пленных к своим работодателям. Так, в апреле этого года экс-заложница боевиков «ДНР» Валентина Бучок выиграла суд против своего предприятия, доказав, что почти два года отсутствовала на работе из-за пребывания в плену, а не из-за «прогула», и отсудила зарплату за это время.

Решение в ее пользу принял Краматорский райсуд Донецкой области. Но и в этом случае работодатель подал на апелляцию.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім’я не буде розкрите)