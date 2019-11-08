Бойовики зірвали розведення сил та засобів у районі Богданівки та Петрівського – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил звинуватили підтримуваних Росією бойовиків у зриві початку розведення 8 листопада сил та засобів у районі Богданівки та Петрівського.

«Вчора українська сторона, через МЗС, поінформувала ОБСЄ щодо готовності до розведення. Сьогодні, 8 листопада, о 12:00 годині, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook.

У штабі пояснюють, що дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню бойовиками на ділянці розведення №3 30 жовтня.

«Повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не надійшло. Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості», – йдеться в повідомленні.

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» на своїх ресурсах натомість звинуватило українських військових у нібито обстрілі напередодні ввечері ділянки розведення сил і засобів у Петрівському. Також бойовики вказували, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо контактна група погодить цю дату.

Пізніше спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік від імені ТКГ заявив, що розведення сил і засобів у Петрівському на Донеччині почнеться о 12:00 9 листопада.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.