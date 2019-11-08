Війна на Донбасі. Розведення поблизу Петрівського наразі не змогли почати

Бойовики російських гібридних сил зірвали розведення сил у районі Богданівки та Петрівського, повідомив 8 листопада штаб Операції об’єднаних сил. Натомість в угрупованні «ДНР» пояснюють це нібито обстрілом з боку ЗСУ. В свою чергу, спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік від імені ТКГ заявив, що розведення сил і засобів поблизу Петрівського почнеться о 12:00 9 листопада. Про розведення військ, а також про подальший розвиток подій на Донбасі Віталій Портников говорив із народним депутатом від «Слуги народу», членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Іриною Верещук і волонтером, учасником «Руху опору капітуляції» Мирославом Гаєм.