Міноборони: з початку доби на Донбасі поранений 1 військовослужбовець

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби двічі обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого один військовослужбовець зазнав поранення.
Згідно з повідомленням, обстріли тривали на луганському напрямку – у районі Луганського і Зайцева.
Бойовики на своїх ресурсах про обстріли з початку поточної доби не повідомляють.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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