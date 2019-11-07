МЗС направило ноту протесту Росію через черговий «гумконвой»

Міністерство закордонних справ України надіслало російському МЗС ноту протесту через черговий російський «гумконвой» на окупованій території Донбасу. Офіційний Київ вимагає припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету нашої держави.

«7 листопада 2019 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка» т.зв. «гуманітарного конвою» для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях. Російський вантаж було вкотре переміщено на територію нашої держави з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, які серед іншого передбачають супровід легальних гуманітарних вантажів представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста», – мовиться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС зазначили, що вказаний «гумконвой» не пройшов обов’язкове оформлення прикордонними та митними органами України.

«Вимагаємо від російської сторони в подальшому, під час організації т.зв. «гуманітарних конвоїв», запланованих на 14 листопада, 21 листопада, 28 листопада, 05 грудня та 12 грудня 2019 року, неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань», – наголосили у МЗС.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».