МЗС України надіслало Росії ноту протесту через черговий «гумконвой» на Донбасі

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту протесту через нове порушення українського кордону.

«Направили РФ ноту протесту у зв’язку з черговим, 87-м, псевдогуманітарним конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань», – написала в твітері речниця МЗС України Катерина Зеленко.

МНС Росії повідомило про вторгнення на тимчасово окуповані території Донбасу 87-го так званого «гуманітарного конвою» 17 жовтня.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».