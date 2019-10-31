Росія повідомила про 89-й «гумконвой» на окупований Донбас

Російське Міністерство з питань надзвичайних ситуацій повідомило, що 31 жовтня на окуповану частину українського Донбасу в’їхала 89-та «гуманітарна колона». У Москві стверджують, що «автомобілі доставили понад 550 тонн дитячих продуктових наборів, у складі яких молочні суміші та дитячі консерви».

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».