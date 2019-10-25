«Контрабандний конвой» – МЗС України протестує через порушення Росією кордону

Міністерство закордонних справ України 25 жовтня надіслало Росії ноту протесту через нове порушення українського кордону, зафіксоване 24 жовтня.

«Росія не зупиняється і далі порушує міжнародне право. Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу. Направили РФ ноту протесту, закликаємо міжнародну спільноту відреагувати належним чином», – написала у твітері речниця українського зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко.

МНС Росії повідомило про вторгнення на тимчасово окуповані території Донбасу 88-го так званого «гуманітарного конвою» 24 жовтня. Це вже друга така дія Росії за два тижні.

Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».