(Друкуємо мовою оригіналу)

В последнее время некоторые украинские политики стали заявлять, что располагают социологическими исследованиями, проведенными в неподконтрольных Украине районах Луганской и Донецкой областей. Об одном из таких исследований на днях в эфире радио НВ говорил Анатолий Гриценко, заявляя, что вскоре оно будет опубликовано. Ранее о проведении исследований говорил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Радио Донбасс. Реалии решили поспрашивать у украинских социологов, что они думают об исследованиях на оккупированных территориях и насколько им можно доверять?

Найти такие исследования в открытых источниках не удалось. Анатолий Гриценко заявлял, что оно появится в ближайшем номере газеты «Зеркало недели». А советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в интервью LB.ua только подтвердил наличие такого исследования, но никаких подробностей не раскрывал. Вот отрывок из его интервью:

– «Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.

– Да.

– Можете рассказать подробнее?

– Пока нет.

– Это были замеры на той территории?

– И на той тоже.

– Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?

– Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!

– Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?

– Да».

Провести исследование можно, но не факт, что оно будет отображать реальное положение дел – Андрей Быченко

Провести исследование, как таковое, на оккупированных территориях можно. И это не очень сложно, говорит директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко. Однако быть уверенным в его качестве невозможно, как и в том, насколько точно оно показывает настроения граждан на тех территориях. В первую очередь, говорит он, невозможно качественно проверить интервьюеров, которые проводили опросы. И делала ли они это вообще? Во-вторых, продолжает Быченко, неизвестно, насколько правдивыми были ответы людей.

Люди могут не соглашаться отвечать на вопросы или отвечать не искренне

«Есть все основания предполагать, что есть определенное антиукраинское давление. Вообще определенное психологическое давление на людей. Можно предположить, что люди не соглашаются отвечать на вопросы или отвечают не искренне, а то, что от них хотят услышать. То есть, это целый комплекс проблем. И проверить достоверность – начиная от факта интервью и заканчивая искренностью ответа – невозможно», – говорит Андрей Быченко.

Острые вопросы там лучше вообще не задавать – Владимир Паниотто

О том, что невозможно обеспечить качество исследований на оккупированных территориях, говорит и директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. По его словам, организация проводила исследования там где-то до 2018 года. Однако потом решила отказаться от этого. Многое, по словам социолога, зависит от темы исследований и вопросов. Если это нейтральные вопросы, например, такие исследования заказывают международные гуманитарные организации для оценки ситуации, то можно получить необходимую информацию. С политическими вопросами, говорит, все намного сложнее.

Мы подвергаем интервьюеров риску

«Такие острые вопросы там вообще лучше не задавать. Это, в определенной степени, и аморально. Мы подставляем интервьюеров. Подвергаем их риску», – рассказал Владимир Паниотто.

Также, по словам социологов, очень сложно обеспечить репрезентативность таких исследований. Нет достоверных данных по социально-демографической ситуации и географическому распределению населения. К тому же, добавляют, наиболее распространённый вид опросов – телефонный, и он имеет много недостатков. Поэтому, говорят социологи, доверять таким исследованиям сложно.