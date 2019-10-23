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В шумных баталиях, взаимных претензиях, замечаниях и предложениях в Мариуполе проходят встречи жителей города и патрульной полиции. Второй год проблемы города, порядка и безопасности в нем обеспечивают не только патрульные. О пользе таких встреч и результатах взаимодействия узнавало Радио Донбасс.Реалии.

У меня враг – пешеход. Кто ему рассказал, что он всегда прав?



«Я езжу много. Не бабушки у меня враги. У меня враг – пешеход и школьник старшего возраста. Кто ему рассказал, что он всегда прав? Он ходит, в ушах у него заткнуто, он пишет в фейсбуке, но он уверен, что всегда прав, наступив ногой на дорогу. Кто ему это рассказал?», – говорит житель Мариуполя, пришедший к патрульным.

К неформальным беседам полицейских и горожан подключились юристы и уже начали адвокацию изменений в законодательстве, относительно штрафов за нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов. Многие вопросы можно решить только в законодательном поле, говорит юрист Марина Пугачева.

Когда есть много исключений, правило становится полной абстракцией. Исключений не должно быть ни для кого, кроме недееспособных лиц



«Пешеходы несут опасность не только себе, но и другим пешеходам и водителям. У них несправедливо заниженная система штрафов, которые они не воспринимают всерьез. Когда есть правила и из них есть много исключений, то правило нивелируется: неблагополучная семья – исключение, пенсионер – исключение, бабушка-старушка – исключение, кто-то имеет заслуги перед обществом – исключение. Правило становится полной абстракцией. Поэтому исключений не должно быть ни для кого, кроме недееспособных лиц», – уверена юрист.

С подачи горожан и при их непосредственном участии патрульным удалось прекратить продажу алкоголя в ночное время в так называемых «наливайках» и ночных магазинах, уничтожить объявления о продаже наркотиков – активисты помогали закрашивать стены с адресами продаж, остановить самовольную установку и демонтаж «лежачих полицейских», чем, говорят, часто злоупотребляют жители частного сектора. Удалось прекратить ночные мотоциклетные гонки. Полицейские решили эту проблему, пригласив на встречу представителей крупнейшего в Мариуполе мотоклуба, решив, что ценители мотоциклов скорее услышат байкера, чем полицейского. Хотя не обошлось и без обсуждения возможных последствий на случай, если ничего не изменится. Перспектива запрета въезда мотоциклов в центр города сделала свое дело – гонки прекратились.

Среди проблем, которые выносятся на обсуждение в беседах с патрульными – безопасность городских перекрестков. Жители Центрального района обратились к патрульным за помощью в установке дополнительного освещения в ночное время суток на «рулетке» – есть такой непредсказуемый перекресток в Мариуполе на улице Макара Мазая. А поскольку все работы по благоустройству – дело городских властей, патрульные вместе с активистами готовят предложения по реконструкции в профильный департамент горсовета. Тем более, положительный опыт уже есть – у соседей в Запорожской области.

Попытки выстроить взаимоотношения «полиция – общество» предпринимаются на фоне падения уровня доверия к полицейским. Об этом говорят сами патрульные. Сейчас в области, и в Мариуполе в том числе, по их словам, «некомплект» личного состава, недостаточная мотивация для новых сотрудников, профессиональное выгорание тех, кто пришел в 2016 году, руководствуясь высокими целями.

Шли поменять систему. Так шли многие тогда. Оказалось, что многим сейчас стыдно быть полицейскими



«Сейчас, наверное, это будет звучать глупо – шли поменять систему. Я знал точно, что если я займу хоть одно место, то на одного порядочного человека будет больше. Я думаю, что так шли многие тогда. Провели опрос полицейских, и я был уверен, что для всех будет главным недостатком низкая зарплата. Оказалось, нет. Оказалось, что многим сейчас стыдно быть полицейскими», – говорит сотрудник патрульной полиции с 2016 года Виктор Молчанов.

Патрульный вспоминает, что многие, вдохновленные реформой, приходили в полицию из гражданских профессий – это люди с определенным бэкграундом. «Нам легче уходить и легче интегрироваться в гражданскую жизнь», – пессимистично добавляет Молчанов.

Способы взаимодействия с жителями полицейские ищут уже второй год. Неформальные встречи за это время давно вышли за рамки бесед «на нейтральной территории», в качестве которой выступает свободное пространство «Халабуда» – теперь для быстрого реагирования активисты и патрульные коммуницируют в соцсетях.

Польза от этих встреч большая. Очень важно, когда общество не только говорит о проблеме, но и присоединяется к ее решению. Мы получаем максимально быстрый результат



«Польза от этих встреч большая, поскольку мы сразу слышим запрос, слышим, какие проблемы есть у людей. Можно долго сидеть в соцсетях и писать, что полиция не работает, или говорить: «Я знаю, как надо». Мы приглашаем на диалог, который мы уже вынесли за пределы управления. Очень важно, когда общество не только говорит о проблеме, но и присоединяется к ее решению. Это очень круто, и мы получаем максимально быстрый результат», – говорит инспектор по связям с общественностью Патрульной полиции в Донецкой области Евгения Иванченко.

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