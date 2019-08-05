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С 1 августа на охрану общественного порядка в Мариуполе выходят пешие и автомобильные патрули Национальной гвардии Украины. Распоряжение об этом подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. Зачем? Ведь есть полиция, почему все 5 лет войны ее хватало? И какие права будут иметь эти патрули?

Около 70 нацгвардейцев воинской части 3057, которая дислоцируется в Мариуполе, приступили к охране общественного порядка в городе. Ранее они входили в состав смешанных патрулей полиции, теперь будут нести службу самостоятельно.

Служба будет проходить пять раз в неделю по 6 часов

«По всей стране военнослужащие Национальной гвардии заступают на состоятельные дежурства по охране общественного порядка. Это касается и 18 полка оперативного назначения, который дислоцируется в городе Мариуполь. В три района города заступают 63 военнослужащих от патрульных подразделений нашей части, которые будут нести службу самостоятельно на пеших маршрутах. Служба будет проходить пять раз в неделю по 6 часов», – сказал заместитель командира ВЧ3057 НГУ полковник Сергей Загреба.

​Кроме пеших патрулей в городе будут работать и автомобильные наряды. По мнению командира отделения службы обеспечения общественного порядка ВЧ3057 Александра Ялынского, это не только увеличит количество нарядов в прифронтовом городе, но и повысит эффективность работы.

Повышается число правоохранителей, привлеченных к охране общественного порядка, возрастает эффективность профилактических мероприятий

«До 1 августа Национальная гвардия Украины выполняла задания по охране общественного порядка совместно с работниками полиции. В составе пешего наряда присутствовал сотрудник полиции, который был старшим наряда. Настоящими действиями фактически повышается число правоохранителей, привлеченных к охране общественного порядка, возрастает эффективность профилактических мероприятий, скорость реагирования на заявления и обращения граждан. В данный момент от нашей воинской части привлечено 5 автопатрулей и 14 пеших патрулей. В связи с особенностями региона и проведением ООС военным предписано ношение оружия определенного вида и класса. В связи с этим прошу всех горожан и гостей города относиться к этому с пониманием», – сказал Александр Ялынский.

В состав патрульных нарядов будут входить кинологи со своими питомцами. Дрессировщик кинологического взвода старший солдат Кира Чупахина говорит, что уже не первый раз выходит на патрулирование.

Мы с полицией все делаем вместе

«Я хожу в патруль больше года со своей собакой Кевларом. Он специализируется на поиске людей. Сейчас я его учу поиску оружия и боеприпасов. Раньше мы работали вместе с полицейскими, и вызывать их специально не было необходимости. Сейчас, если необходим какой-то транспорт для перевозки людей в неадекватном состоянии – есть рация, и по рации мы вызываем транспорт, который забирает этих людей. Мы с полицией все делаем вместе», – сказала военнослужащая.

В соответствии с Законом Украины о Национальной гвардии патрули оснащены спецсредствами и штатным оружием, а также планшетами, подключенными к информационной системе Национальной полиции Украины. Это позволяет в режиме «он-лайн» следить за оперативной обстановкой в регионе и быстро на нее реагировать.

Военным разрешено проверять документы, проводить осмотры, останавливать и досматривать транспортные средства, ограничивать движение транспорта или доступ к определенной территории, при необходимости проникать в жилище, проверять соблюдение ограничений для лиц, находящихся под надзором, осуществлять полицейскую опеку и полицейские меры принуждения, которые включают применение силы и огнестрельного оружия.

Для жителей Мариуполя наличие военных на улицах города – дело привычное.

«Нормально все, порядка будет больше.То, что вооружены, тоже нормально – они же военные как-никак. Мы привыкли»

«К наличию военных отношусь нормально. Это превентивная работа. На какую-то, пусть небольшую, долю процента вероятность совершения преступлений уменьшится», – говорят жители города.

Патрули НГУ будут работать в районах, где обстановка считается наиболее напряженной: непосредственно в городе и в прилегающем к нему Мангушском районе. Кроме этого по всей области усилена работа блокпостов, железнодорожных и автовокзалов, а безопасность прибрежной полосы находится под контролем морской полиции. Как сообщает штаб ООС, военные патрули будут действовать в пределах своих полномочий.

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