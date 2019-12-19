Розслідування «Схем» про підроблені сигаретні акцизки: обвинувальний акт направили до суду

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт у справі про підроблені сигаретні акцизи на фабриці у Жовтих Водах, пов'язаної з ексдепутатом Верховної Ради від «Народного фронту» Олегом Кришиним. Офіційне розслідування щодо цієї фабрики розпочалось після виходу журналістського розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») під назвою «Тютюновий фронт».

Про це йдеться у листі прокуратури Дніпропетровської області, повідомляють «Bihus.Info».

Відповідне провадження було розпочато після розслідування «Схем» за заявою юристів «Тисни» (проєкт «Bihus.Info»).

Раніше «Схеми» розповіли, що тютюнова фабрика «Юнайтед Табако», яка у 2017 році розпочала роботу у Жовтих Водах на Дніпропетровщині, випускає сигарети із підробленими акцизними марками. Вона пов'язана із ексдепутатом Верховної Ради від «Народного фронту» Олегом Кришиним й опосередковано, через братів Руслана та Миколу Журил, із ексдепутатом від цієї ж політсили Миколою Мартиненком, йшлося в матеріалі «Схем».

Зі свого боку, журналісти проєкту «Наші Гроші з Денисом Бігусом» встановили, що ексдружина судді Артура Ємельянова, з якою він підтримує стосунки, вкладає гроші у цей тютюновий бізнес.