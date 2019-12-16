15 ділових новин тижня: пошуки стартапів, зарплати міністрів і «газова війна»

Минулий тиждень розпочався із переговорів у «нормандському форматі», в рамках якого сторони говорили і про газ, однак так ні про що і не домовилися – принаймні за словами українського прем’єр-міністра Гончарука та керівництва українського «Нафтогазу». Гривня так і не послабилася, але тепер на заробітні плати скаржаться вже не тільки експортери та ІТшники, а й міністри, зокрема голова Мінекономрозвитку Тимофій Милованов та очільник Мін’юсту Денис Малюська.

Мінцифри шукає таланти

Міністерство цифрової трансформації у вівторок оголосило конкурс стартапів, переможці якого представлятимуть Україну на конференції підприємців та інвесторів Startup Grind Global 2020. Серед вимог: бути компанією, яка створив свій продукт і «знає, що таке прибуток, не з чуток». У Мінцифри планують відібрати 15 стартапів.

Прийом анкет завершується опівдні 16 грудня. Організатори – Мінцифри, офіційний представник конференції в Україні Startup Grind Kyiv та програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» – обіцяють відібрати 25 анкет, провести з ними пітчинг-сесію 19 грудня та за її результатами оголосити переможця.

Газові переговори: «домовилися продовжувати домовлятися»

Питання транзиту газу вдалося вивести за межі обговорення війни на Донбасі, повідомив 10 грудня український прем’єр-міністр Олексій Гончарук за результатами «нормандської зустрічі» в Парижі. Домовленостей щодо транзиту газу з представниками Москви досягти не вдалося, але вони й не були на порядку денному, додав він.

«Україна буде домовлятися про газ далі, можливо, непросто, можливо, з «газовою війною». Але ми повністю готові до цього», – написав прем’єр.

У складі делегації був також виконавчий директор українського «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який розповів, що Київ не пішов на обнулення взаємних претензій, як це пропонували в Москві, тож сторони «домовилися продовжувати домовлятися».

Африканський проєкт Genesis отримав інвестицій на 21 мільйон

Сайт оголошень Jiji, який базується в Нігерії і має представництва в Танзанії, Гані, Уганді та Кенії, отримав 21 мільйон доларів фінансування від шести інвесторів, пише ресурс TechChrunch.

Власник Jiji – українська ІТ-компанія Genesis, заснована підприємцем Володимиром Многолітнім. За даними її сайту, до неї входить понад 14 проєктів, сукупна аудиторія яких сягає 150 мільйонів людей щомісяця.

В НБУ пояснили, чому не можуть стримати ріст гривні

Офіційний курс гривні на 16 грудня – 23,49 за долар. У п’ятницю міжбанківські торги завершилися на позначці 23,48-49 гривні за долар. Нацбанк збільшив денний обсяг викупу валюти з 30 до 50 мільйонів доларів. Водночас у пресслужбі НБУ ще на початку тижня пояснили: фіксувати курс не можна.

«Якщо НБУ, попри реальну економічну ситуацію, не даватиме гривні міцніти, а триматиме курс на рівні, наприклад, 26 чи 27 гривень за долар, що думатимуть бізнес та населення? Вони сприйматимуть, що НБУ захищає цей рівень курсу, а отже – інтереси певних зацікавлених сторін. Відповідно втрачатиметься довіра як до НБУ, так і до національної валюти. Це означає, що усі волітимуть інвестувати в іноземну валюту. Це лише штовхатиме курс гривні в бік девальвації, а цінники в магазинах – в бік зростання», – йдеться в заяві регулятора.

«Борг Януковича»: суд у Лондоні дослухав апеляцію Росії

Верховний суд Великої Британії 12 грудня завершив слухання остаточної апеляції Росії на рішення Апеляційного суду щодо формату розгляду її позову проти України. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Суд відклав винесення рішення на пізнішу дату.

Росія оскаржує рішення Апеляційного суду Великої Британії, який вирішив, що її позов проти України через так званий «борг Януковича» повинен розглядатися за повною, а не спрощеною процедурою.

АМКУ вимагає від Мінінфраструктури не підігрувати «Борисполю»

Антимонопольний комітет вимагає від Міністерства інфраструктури усунути «дискримінаційні умови» в наказі про ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування літаків у повітряному просторі України. Цей наказ передбачав, що аеропорт «Бориспіль» має сплачувати 210 євро, а всі інші летовища України – 411 євро.

Це, на думку комітету, порушує законодавство про захист конкуренції, адже надає київському аеропорту перевагу в вартості перельотів (в тому числі над географічно найближчим конкурентом «Жуляни») та робить його привабливішим для авіакомпаній.

Відтак АМКУ зобов’язав міністерство усунути ці переваги для «Борисполя».

У Мінінфраструктури зреагували вже на наступний день і пообіцяли виконати доручення комітету.

Український стартап BIOsens отримав 100 тисяч доларів у Дубаї

Команда українського стартапу BIOsens виграла грант за програмою Expo Live Innovation Impact Grant на виставці Expo 2020 в Дубаї 6 грудня, а минулого тижня повернулася в Україну. Грант на суму 100 тисяч доларів вони можуть використовувати для розвитку свого бізнесу протягом року.

Представники компанії розповіли проєкту Greencubator, що їхня розробка дозволяє виявити мікотоксини в агропродуктах. Отже, пристрій можуть використовувати фермери, щоб одразу виявити заражені грибком продукти та не дати йому поширитися на решту врожаю.

За незавершені об’єкти «Укрбуду» взявся «Київбуд»

Компанія «Київміськбуд» заявила, що погодилася добудувати незавершені житлові об’єкти «Укрбуду», хоча попереду в двох забудовників – «складний юридичний та технічний шлях щодо передачі об’єктів та укладених правочинів». Тим не менш, «Київміськбуд» вже обіцяє інвесторам добудувати житло та передати квартири власникам.

Заява компанії пролунала на наступний день після того, як президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу «1+1», що питання з кризою «Укрбуду» вирішене. Втім, він не уточнив, чи брав участь у вирішенні питання особисто.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

12 грудня глави держав і урядів країн Євросоюзу продовжили дію економічних санкцій проти Росії на наступні пів року. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Однак офіційно про це мають оголосити вже на цьому тижні.

Цю інформацію підтвердив також президент Європейської ради Шарль Мішель, передає «Укрінформ».

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.

Міністрам не вистачає зарплат

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю каналу «24» повідомив, що якщо його зарплата не зросте хоча б до 80 тисяч гривень, «надовго його не вистачить». Таку ж думку він висловив «Українській правді».

За словами голови Мін’юсту, який раніше працював консультантом Групи Світового банку та головою правління аналітичного центру BRDO, зараз його родина живе на попередні заощадження. Чиновник виховує чотирьох дітей і скаржиться, що із зарплатою в 29 тисяч родині доводиться економити.

Голова Міністерства економічного розвитку Тимофій Милованов, який на початку місяця теж нарікав «24 каналу» на низьку зарплату, вважає, що зарплати державних службовців мають бути ринковими, інакше чесні професіонали на цих посадах не працюватимуть. Як приклад він навів зарплату голови обласної державної адміністрації – 15 тисяч гривень.

Громадський активіст Роман Сініцин, коментуючи заяви Малюськи, погодився: «Ефективний чиновник повинен отримувати багато і гідно».

«Зрозуміло, що він має бути ефективним, KPI там і всі діла. Відбір прозорий, той же, показники», – водночас зазначив він.

ДБР повідомило про підозру ексголові банку «Михайлівський»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові правління банку «Михайлівський». Його підозрюють у зловживанні повноваженнями, які призвели до «тяжких наслідків державним інтересам». За даними ДБР, дії ексголови банку завдали збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 870 мільйонів гривень.

«Експосадовець безпідставно уклав кредитні договори та за один день перерахував понад 870 мільйонів гривень на рахунки восьми юридичних осіб, розуміючи, що надані кредитні кошти не будуть повернуті. Такі дії посадовця призвели до включення ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії неплатоспроможних», – заявляють у ДБР.

Імені колишнього голови правління не називають.

«Ощадбанк» і «Укртелеком» розійшлися мирно

Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» врегулювала свої зобов’язання перед «Ощадбанком», йдеться у повідомленні пресслужби банку, яке оприлюднило видання Finbalance.

«Досягнуті домовленості передбачають поетапне та повне погашення заборгованості перед банком, забезпечення зобов’язання заставою ліквідних активів, нарахування процентів на суму заборгованості. Зважаючи на домовленості, судовий процес щодо стягнення заборгованості «Укртелекому» припинено», – повідомив державний банк.

«Укртелеком» не коментував заяву публічно.

В серпні 2019 року «Ощадбанк» заявляв про арешт 93% акцій «Укртелекому» за борг власника акцій, компанії «ЕСУ», що сягав нібито 1,8 мільярда гривень.

50 тисяч ФОПів одночасно сплатили податковий борг?

З реєстру боржників з числа фізичних осіб-підприємців в листопаді зникли 50 тисяч імен – це помітили в проєкті відкритих даних Opendatabot. За даними ресурсу, минулого місяця загальний борг підприємців скоротився одразу на 2 мільярди гривень, хоча до того постійно зростав протягом майже двох років.

У Державній податковій службі на запит Opendatabot не надали іншого пояснення, окрім того, що підприємці просто сплатили борги. Водночас звернули увагу, що з початку року з’явилося понад 46 тисяч нових боржників.

США ухвалюють санкції проти «Північного потоку-2», але результат поки неочевидний

Конгрес Сполучених Штатів схвалив запровадження санкцій проти компаній, причетних, зокрема, й до будівництва «Північного потоку-2».

Читайте також: Ми наближаємось до фінішної лінії, коли стане ясно, чи можна зупинити «Північний потік-2» – експерт зі США

Згідно із новим законопроєктом, Держдепартамент протягом 60 днів має подати список компаній, що займаються укладанням труб для російського газогону. Їм дається 30 днів на згортання цих робіт. Законопроєкт ще має бути затверджений Сенатом і підписаний президентом Трампом. Втім, експерти сумніваються, що ці санкції завадять запуску газопроводу.

Монетарна політика НБУ стає м’якшою

Національний банк України знизив облікову ставку на два відсоткові пункти – до 13,5%. В центробанку це пояснили зміцненням гривні та швидшим, ніж очікувалося, зниженням інфляційного тиску. В листопаді 2019 року вона сягнула 5,1% у річному вимірі – нижче, ніж планував НБУ.

Голова Нацбанку Яків Смолій пообіцяв, що в січні 2020 року регулятор перегляне макроекономічний прогноз, в тому числі з новими показниками інфляції. Він вказав на те, що пом’якшити монетарну політику дозволила, зокрема, співпраця з Міжнародним валютним фондом.