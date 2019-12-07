Представниця уряду у Верховній Раді розказала, коли очікувати зростання економіки

Зростання економіки почнеться після великої приватизації та земельної реформи, заявила в ефірі Радіо Свобода депутатка від «Слуги народу», представниця Кабіну у Верховній Раді Олена Шуляк.

«Якщо буде відбуватися земельна реформа, то вона почнеться лише із жовтня 2020 року. І звісно, у бюджеті-2020 не передбачено ніяких надходжень від земельної реформи. Якщо ми говоримо про приватизацію, там також закладені дуже консервативні цифри, тому що коли йде велика приватизація, то підприємства готують 8-10 місяців. І тому там, я точно не пам’ятаю скільки, чи 6, чи 8 мільярдів гривень закладено саме на приватизацію», – зазначила вона.

Нині, за словами Шуляк, вже більше 400 підприємств передається на продаж, і вже перші три були продані за трохи більше ніж 100 мільйонів гривень.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету в першому читанні. Доходи кошторису були передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Мінімальна зарплата має зрости 4723 гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».