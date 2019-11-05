Міністр фінансів: наша ціль – знизити співвідношення боргу і ВВП до 52,4% у 2020 році

Кабінет міністрів України хоче знизити співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту до 52,4% у 2020 році, повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook. За підсумками першого кварталу 2019 року цей показник становив 59%.
Згідно з планами уряду, дефіцит бюджету повинен знизитися з передбачених державним бюджетом 2019 року 2,28% до 2,09% у 2020 році.
«Дефіцит зменшується до 2% і перерозподіл доходів до ВВП знижується, і наша ціль по боргу до ВВП – знизити до 52.4%. Успіх в приватизації може допомогти зменшити цей показник більш кардинально», – написала Маркарова.
Вона додала, що в проєкті державного бюджету до другого читання відбулася низка змін. Тепер там передбачені такі додаткові видатки:
- 3,2 млрд грн на ліки;
- 3,75 млрд грн на зарплати вчителів;
- 3,5 млрд грн на опорні школи;
- 2,44 млрд грн на соціальні програми і пенсіонерів;
- 1,08 млрд грн на культуру і туризм;
- 1,57 млрд грн на аеропорти і мости;
- 400 млн грн на лікування за кордоном;
- 300 млн грн на університетську науку.
18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету в першому читанні. Доходи кошторису були передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Мінімальна зарплата має зрости 4723 гривень.
Текст законопроєкту до другого читання наразі не оприлюднений.
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