Міністр фінансів: наша ціль – знизити співвідношення боргу і ВВП до 52,4% у 2020 році

Кабінет міністрів України хоче знизити співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту до 52,4% у 2020 році, повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook. За підсумками першого кварталу 2019 року цей показник становив 59%.

Згідно з планами уряду, дефіцит бюджету повинен знизитися з передбачених державним бюджетом 2019 року 2,28% до 2,09% у 2020 році.

«Дефіцит зменшується до 2% і перерозподіл доходів до ВВП знижується, і наша ціль по боргу до ВВП – знизити до 52.4%. Успіх в приватизації може допомогти зменшити цей показник більш кардинально», – написала Маркарова.

Вона додала, що в проєкті державного бюджету до другого читання відбулася низка змін. Тепер там передбачені такі додаткові видатки:

3,2 млрд грн на ліки;

3,75 млрд грн на зарплати вчителів;

3,5 млрд грн на опорні школи;

2,44 млрд грн на соціальні програми і пенсіонерів;

1,08 млрд грн на культуру і туризм;

1,57 млрд грн на аеропорти і мости;

400 млн грн на лікування за кордоном;

300 млн грн на університетську науку.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету в першому читанні. Доходи кошторису були передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Мінімальна зарплата має зрости 4723 гривень.

Текст законопроєкту до другого читання наразі не оприлюднений.