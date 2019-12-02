Голова Верховної Ради підписав закон про державний бюджет на 2020 рік

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік. 2 грудня документ направили на підпис президенту України.

Під час брифінгу після погоджувальної ради фракцій парламенту Разумков запевнив, що не прострочив терміни, підписавши закон 2 грудня.

«Не прострочили терміни. Обробляли наші управління для того, щоб вийти на якісний документ. Це технічна робота. Плюс, це пов’язано з тим, що я був у відрядженні. Я думаю, що на бюджет це точно негативно не вплине», – сказав Разумков.

Згідно з регламентом Верховної Ради, після ухвалення текст закону протягом 10 днів має опрацьовуватися головним комітетом. Далі документ підписує голова Верховної Ради. Це має відбутися не раніше двох і не пізніше п’яти днів з моменту подання.

14 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2020 рік. Доходи держбюджету затверджені на рівні 1 трильйон 79 мільярдів гривень, видатки становитимуть 1 трильйон 170 мільярдів гривень. Бюджет передбачає мінімальну зарплату на рівні 4 тисячі 723 гривні. Мінімальний прожитковий мінімум упродовж року зросте з 2 тисяч 27 до 2 тисяч 189 гривень. Мінімальна пенсія має зрости з 1 тисячі 638 гривень до 1 тисячі 769 гривень.