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13 травня 2020, Київ 20:34
Фотогалереї

Фоторепортаж: мітинг інвесторів «Укрбуду» під КМДА

Інвестори будівельної корпорації «Укрбуд» влаштували автомобільний мітинг. Вони протестували проти, за їхніми словами, блокування відновлення будівництва ЖК «Укрбуд» чиновниками ДАБІ, Міноборони та КМДА.

Мітингувальники вимагали скасувати сплату пайової участі для ЖК «Укрбуд» через нездатність забудовника продовжувати будівництво самостійно.

Учасники акції колоною автомобілів вирушили від ЖК «Чарівне місто» до будівлі КМДА (де організували мітинг), а звідти – до будівлі Міноборони, що на Повітрофлотському проспекті.
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