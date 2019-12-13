«Київміськбуд» заявляє, що добудує незавершені об’єкти «Укрбуду»

Будівельна компанія «Київміськбуд» планує завершити недобудовані житлові будинки «Укрбуду» – відповідну заяву забудовник оприлюднив 13 грудня.

«Основна частина переговорного процесу з компанією «Укрбуд» та представниками її нових інвесторів щодо добудови незавершених житлових будинків виявилась успішною. Відповідно до неї, «Київміськбуд» бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти «Укрбуду» з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам», – повідомляє пресслужба компанії.

Водночас, йдеться в повідомленні, дві компанії ще повинні пройти «складний юридичний та технічний шлях щодо передачі об’єктів та укладених правочинів». Однак «Київміськбуд» вже обіцяє інвесторам добудувати житло та передати квартири власникам.

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Посилання на цю заяву поширив і сам «Укрбуд».

5 грудня директор компанії «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода у колонці для «Економічної правди» повідомляв, що забудовник звернувся до кількох конкурентів по допомогу, і житлові комплекси нібито попередньо погодився добудувати «Інтергал-Буд».

Компанія «Укрбуд» призупинила будівництво 26 житлових комплексів на 13 тисяч сімей через дефіцит оборотних коштів. 5 грудня близько тисячі інвесторів мітингували під Офісом президента, вимагаючи у Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію.

12 грудня в ефірі програми «Право на владу» Зеленський анонсував, що всі заморожені об’єкти добудує «Київміськбуд».