​Держава винна мільйони будівельникам із Запоріжжя за оборонні споруди на Донбасі

Відгукнулися на прохання державних органів побудувати оборонні споруди на Донбасі та 4-й рік не можуть отримати кошти за виконанні роботи – така історія запорізького будівельного підприємства «КОМУНТЕХ». Борг держави перед фірмою складає понад 6 мільйонів гривень. Та попри судове рішення, отримати його не вдається, адже державні інституції не можуть визначитися, якими чином і хто має його погасити. А поки триває листування з державними органами, сама фірма-будівельник, за словами керівництва, опинилася на межі банкрутства, адже у відповідь на обіцяні гарантії з боку держави вклала в роботи власні обігові кошти. Чи справді все так, як кажуть підприємці? Чому держава не платить?

«Під обстріли потрапляли. І вночі спали – намети тряслися. І взимку – в наметах. Різне було: сніг, дощ. І техніка не витримувала, все ремонтувалося у полі», – пригадує ветеран війни на Донбасі Дмитро.

Після демобілізації колишній військовий ще два роки провів на Донбасі – працював там на зведенні оборонних споруд, яке вела запорізька фірма «КОМУНТЕХ». Дмитро відповідав тоді за безпеку працівників підприємства, що вели роботи упритул до передової.

«Із 28 серпня 2015 року до 23 березня 2018 року. Склад мінявся – від 40 людей до 102, здається, у різний час. Із 16-го року пішла заборгованість зарплати і відповідно особистий склад почав зменшуватися, зменшуватися. На даний час тільки одні дзвінки: «Де зарплата? Де зарплата?», – розповідає Дмитро.

Зараз ветеран повернувся на військову службу, тому воліє не афішувати своє прізвище. У вільний від служби час періодично приїздить до офісу «КОМУНТЕХ», аби дізнатися, коли ж отримає оплату за виконану для держави роботу.

«Борги, гарантовані державою»

У березні 2015 року Кабмін делегував облдержадміністраціям функції зі зведення оборонних споруд на Донбасі. Фінансувалися ці роботи через спеціальну програму Міноборони.

Запорізьке підприємство «КОМУНТЕХ» долучилося до робіт на ділянці, за яку відповідала Запорізька ОДА, в кінці 2015 року. Директор підприємства, ветеран війни на Донбасі Сергій Венедіктов пригадує, тоді відгукнулися без жодних вагань на прохання місцевої влади врятувати будівництво, адже попередній підрядник не впорався з роботою.

«Наше підприємство пішло на зустріч державі на прохання Запорізької обласної державної адміністрації допомогти побудувати першу смугу оборони. У зв’язку з тимчасовою відсутністю фінансування, побудувати ці оборонні споруди (ми погодились – ред.) за власний кошт, з обіцянками розрахуватися уподовж 3-4 місяців після оформлення відповідного бюджетного фінансування», – пояснює підприємець.

У будівництво підприємство вклало власні обігові кошти, через що опинилося на грані банкрутства, каже голова фірми. Не дочекавшись оплати від держави, керівництво «КОМУНТЕХу» звернулася до суду в 2017 році. Сергій Венедіктов демонструє постанову Господарського суду міста Києва про примусове стягнення коштів із Запорізької облдержадміністрації.

«Рішення суду не виконується на підставі того, що не було фінансування зазначеної програми будівництва в 2016 році. Державна казначейська служба відмовилася приймати акти виконаних робіт та здійснити оплату по них. Наша заборгованість переведена до державної програми «Борги, що гарантовані державою». Я називаю цю програму «державний борговий смітник», в якому заборгованості більше ніж 800 млрд. На сьогоднішній день наша черга погашення цієї заборгованості третя, номер 106 тисяч багато який», – пояснює будівельник.

Шляхи погашення боргу

Наразі держава винна підприємству понад 6 мільйонів гривень. Сергій Венедіктов демонструє величезний папку паперів – листування з державними структурами різного рівні. У 2019 році навіть було проведено спеціальну нараду Кабміну з питань погашення боргу держави перед «КОМУНТЕХ».

Звертався щодо погашення державного боргу будівельник і до новообраного президента України Володимира Зеленського, втім, каже, поки безрезультатно.

«Всі документи упродовж майже 4 років ходять по колу. Ми звертаємося до Кабміну. Кабмін розписує на Запорізьку обласну державну адміністрацію, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міноборони. В свою чергу, міністерства розписують листи на Запорізьку обласну державну адміністрацію. Запорізька обласна державна адміністрація відповідає, що згідно з цією програмою, вони не мають можливості зробити перерозподіл, бо головним розпорядником коштів по цій програмі виступало Міністерство оборони», – ділиться Сергій Венедіктов.

У вересні цього року заступник голови облдержадміністрації Віктор Скобліков, коментуючи ситуацію журналістам телеканалу «Україна», також заявляв: «Кошти має виділити держава в особі Міністерства оборони. Коли воно виділить, ця заборгованість буде погашена».

2 грудня Радіо Свобода відправила відповідний письмовий запит до Запорізької ОДА, Міноборони та Мінфіну. Так, у пресслужбі облдержадміністрації заявили, що нададуть відповідь у письмовій формі, втім, досі вона не дійшла. Міністерство фінансів переспрямувало запит до Казначейської служби. Радіо Свобода оприлюднить всі відповіді держустанов щодо ситуації, щойно отримає їх.

Наразі ж ті, хто працював на передовій, вже не вірять в те, що держава поверне будівельній компанії кошти, і вони зможуть отримати свою зарплату, каже Дмитро.

«Розуміння важкого фінансового стану держави було, але не до такого ступеня. Очікувалося, що воно якось вирішиться з часом. Але три роки – це вже не термін…» – констатує колишній керівник служби безпеки підприємства.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)