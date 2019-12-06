На добудову «Охматдиту» виділять додатково 200 мільйонів гривень – Рада підтримала законопроєкт Зеленського

Додаткові 200 мільйонів гривень будуть виділені на добудову лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві, заявив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект, який був внесений мною як невідкладний, про виділення з Фонду президента України 200 мільйонів на добудову лікарні «Охматдит». Дякую всім народним обранцям за це справді дуже важливе рішення. 200 мільйонів гривень – це та сума, яка дасть змогу вже зараз прискорити добудову «Охматдиту», і ми зможемо закінчити будівництво вже навесні», – сказав Зеленський.

Він додав, що у бюджеті на наступний рік для «Охматдиту» передбачено 500 мільйонів гривень, які можуть бути використані для закупівлі обладнання.

Верховна Рада 6 грудня ухвалила зміни до держбюджету на 2019 рік, які передбачають виділення додаткових 200 мільйонів гривень на будівництво нового комплексу «Охматдиту». Як йдеться в пояснювальній записці до документа, пропонується за рахунок зменшення видатків з президентського фонду підтримки освіти, науки і спорту перенаправити ці кошти на «Охматдит».

Будівництво нового лікувально-діагностичного комплексу «Охматдит» відновили у 2016 році після замороження у 2013-му. Торік завершили будівництво комплексу з діагностичними відділеннями і почалося будівництво другого комплексу на 40 відділень. Першу частину нового корпусу «Охматдиту» відкрили у квітні цього року. У планах – будівництво Центру дитячої гематології, онкології і трансплантації кісткового мозку, розширення відділення трансплантації кісткового мозку та хіміотерапії і збільшення кількості операційних.