Гривня посилюється щодо долара після зміни монетарної політики НБУ

Гривня продовжила посилення на українському міжбанківському валютному ринку і після зміни монетарної політики Національного банку України. За даними сайту Finance.ua, станом на 11:55 котирування складали 23 гривні 48–50 копійок за долар.

Як відзначили фахівці сайту «Мінфін», в перші години після початку торгів «пропозиція (долара) незначно переважає попит».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 50 копійок за долар, це на 6 копійок менше за офіційний курс на 13 грудня.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг викупу валюти на міжбанку з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

«Планові обсяги інтервенцій НБУ з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку збільшені до 50 мільйонів доларів США на день. В умовах суттєвого перевищення пропозиції валюти над попитом це не матиме впливу на напрям руху курсу, який зумовлюють ринкові фактори», – повідомив НБУ у твітері.

Котирування цього тижня пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.