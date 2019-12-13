Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на півроку

У перший день зустрічі на вищому рівні в Брюсселі глави держав і урядів країн Євросоюзу продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації на наступні півроку, повідомив кореспондент Радіо Свобода, уточнивши, що офіційно про це оголосять наступного тижня.

Також у ніч із четверга на п’ятницю це підтвердив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє «Укрінформ».

«Ми мали дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати «нормандського саміту», який відбувся минулого понеділка у Парижі. Емманюель Макрон і Анґела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати», – сказав президент Європейської ради.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.

Попереднє продовження санкцій відбулося 20 червня. Тоді лідери країн-членів Європейського союзу продовжили два пакети санкцій щодо Росії – секторальні економічні і у зв’язку з окупацією Криму. Перший із названих був продовжений іще на шість місяців, другий на цілий рік.

Санкції проти цілих секторів економіки Росії на даний час лишаються чинними до 31 січня 2020 року.

Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.