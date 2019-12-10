Експерти над санкціями. Чим займається «Бюро Верітас» у Криму

Міжнародна компанія «Бюро Верітас» із оборотом майже 5 мільярдів доларів після анексії Криму створила філію в Севастополі. Ця організація спеціалізується на експертизі, сертифікації й аудиті в різноманітних сферах, включаючи транспорт, енергетику і нафтовидобування. Діяльність у цих сферах і сприяння в них у Криму заборонені санкціями ЄС, ухваленими в липні 2014 року. У компанії запевняють, що севастопольська філія не веде діяльності на території Криму, повідомляє спільне розслідування телеканалу «Настоящее время» і російського громадського антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер».

Інші матеріали розслідування перелічені у статті:

На Bureau Veritas працюють понад 70 тисяч осіб у 140 країнах світу, оборот – майже 5 мільярдів доларів тільки за 2018 рік. Міжнародну організацію з головним офісом у Парижі називають другою в світі за виручкою від послуг сертифікації. Засноване в 1828 році, «Бюро» залишається найбільшим міжнародним технічним товариством, що надає послуги інспектування, оцінювання і забезпечення якості в таких сферах, як аеронавтика, будівництво, морський транспорт, енергетика, нафтогазовий комплекс, різні галузі промисловості.

«Бюро Верітас» зареєструвало в Росії своє офіційне представництво ще в 1994 році, в Україні – в 1997-му. Після анексії Криму в липні 2014-го російське АТ «Бюро Верітас Русь» внесло зміни до держреєстру юросіб Росії – створило філію в Севастополі. Кримський підрозділ компанії легко можна знайти в російських бізнес-довідниках – але не на сайтах російського і українського підрозділів фірми.

На перший дзвінок у кримський офіс його співробітники відповіли телеканалові «Настоящее время», що філія дійсно працює. У московському відділенні дотримувалися іншої версії: «якщо на сайті немає, мабуть, філія закрилася».

Кримське портфоліо

Окремої юридичної особи в Криму «Бюро Верітас» не створювало, тому відстежити його діяльність документально неможливо. Але згадки про діяльність компанії в Криму можна знайти в повідомленнях ЗМІ.

У 2016 році в Севастополі презентували яхту російського виробництва. У повідомленні місцевого новинного порталу ForPost вказувалося, що яхта будувалася під наглядом французького «Бюро Верітас».

Про діяльність спорідненої з «Бюро Верітас» компанії в Криму згадувалося в статті порталу «Бізнес Росії».

«У липні 2016 року АТ «Бюро Верітас Сертифікейшн Русь» ресертифікувало інтегровану систему менеджменту АТ «ЦКБ «Корал» на відповідність вимогам нової редакції стандартів якості і безпеки», – мовиться в статті про співробітництво севастопольського конструкторського бюро «Корал» і компанії «Лукойл» в освоєнні морських нафтогазових родовищ.

Санкції ЄС забороняють європейським компаніям постачати в Крим товари і технології в певні сфери: транспорт, телекомунікації, енергетику, видобуток ресурсів. У цих галузях також заборонено надавати технічну допомогу, під чим розуміють також консультації, поради і передачу досвіду.

У 2018 році «Бюро Верітас» займалося сертифікаційним аудитом для сімферопольського підприємства Fort.labs (ТОВ «Лабораторія Форт Крим»), яке займається програмним забезпеченням «1С».

Материнське підприємство АТ «Бюро Верітас Русь» після анексії також брало участь у російських держзакупівлях. У 2015, 2016 і 2018 роках компанія уклала контракти на загальну суму в 22 мільйони рублів (318 тисяч доларів) із АТ «Роснефтефлот» – «дочкою» «Роснєфті», яка з 2014 року перебуває під санкціями ЄС. У контрактах ідеться про сертифікацію морських суден, що базуються в порту Новоросійська. Запит телеканалу «Настоящее время» про ці держконтракти проігнорували і в російському представництві «Бюро Верітас», і в головному офісі в Парижі.

Існує, але не працює

На офіційний запит телеканалу «Настоящее время» в центральному російському офісі АТ «Бюро Верітас Русь» підтвердили, що вони дійсно мають філію в Севастополі. За словами керівника представництва, на півострові оформлені тільки дві людини.

«Для того, щоб зберегти кваліфікованих співробітників, які живуть у Криму, а також через неможливість подальшої дії в рамках української філії в липні 2014 року була зареєстрована філія АТ «Бюро Верітас Русь». Співробітники, їхні родини живуть у Криму, і ми забезпечуємо їм можливість працювати. Вони не повинні потерпати від політичних рішень, і ми повинні забезпечити їм можливість працювати», – сказав директор російського представництва Михайло Фролов.

Відкриття філії і її фінансування можна розглядати як інвестицію в Крим, а така діяльність заборонена санкціями ЄС. У «Бюро Верітас Русь» запевняють, що нічого не порушують.

«Діяльність не належить до туризму, інвестиції відсутні, не стосуються транспортної інфраструктури Криму. Діяльність пов’язана виключно з міжнародною інспекцією суден і на 100% поза територією Криму. Це різні регіони Росії, Азії і Європи», – відповів керівник «Бюро Верітас Русь».

Схожу відповідь телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», отримав і від головного офісу французької Bureau Veritas у Парижі.

«Бюро Верітас» ретельно вивчило санкційні документи США і ЄС для України та Росії. Ми розробили детальний набір інструкцій для всіх компаній мережі «Бюро Верітас», щоб їхня діяльність відповідала всім актуальним нормативним документам. Кожен проєкт, пов’язаний зі згаданою сферою, має бути пильно вивчений, щоб упевнитися, що він не пов’язаний із забороненою діяльністю», – написала директор корпоративних комунікацій Веронік Жілек.

«Стежимо ретельно»

Довести, що «Бюро Верітас» прямо порушує заборони ЄС, може тільки суд. Як розповіла телеканалові «Настоящее время» королівський адвокат (найвище адвокатське звання в Великобританії) у сфері європейських санкцій Мая Лестер, Євросоюз не дає чітких визначень, як працюють санкції.

«Там дуже мало пояснень. Часто ми підбираємо юридичні тлумачення, щоб зрозуміти, що означають ці речі. Адвокати можуть дати свою юридичну оцінку, що означають ці документи – більшою мірою це моя робота. Але Європейський суд – це суд, який визначить [точні] тлумачення. Це буде єдиною законною і правильною інтерпретацією, – пояснює британська юристка. – Єврокомісія розробила деякі настанови щодо російських санкцій, і вони дійсно допомагають».

Телеканал «Настоящее время» відправив запит у спецкомітет із санкцій Міністерства фінансів Франції. У ньому редакція просила пояснити деталі санкцій законодавства і те, чи не порушує його компанія «Бюро Верітас». Чиновники дослівно відповіли: «Будьте впевнені, що ми дуже ретельно стежимо за дотриманням усіх санкційних режимів ЄС».