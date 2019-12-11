Зеленський обговорив із новим президентом Європейської ради продовження санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із новим президентом Європейської ради Шарлем Мішелем продовження санкцій проти Росії, повідомив Офіс президента України.

«Розраховую, що лідери держав – членів ЄС зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на РФ до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України», – сказав Зеленський.

Він підтвердив, що Україна залишатиметься надійним партнером у питанні транзиту газу, і подякував ЄС за підтримку у тристоронніх переговорах.

Шарль Мішель привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ та підтвердив готовність Європейського союзу й надалі надавати необхідну допомогу в цьому процесі.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.