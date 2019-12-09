У ЄС вирішили укласти власний «акт Магнітського» проти порушників прав людини

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу домовилися розробити законодавчий акт, що передбачав би замороження активів і заборони на відвідання країн ЄС для порушників прав людини, що, як вважають, виявиться спрямованим перш за все на порушників із Росії.

«Ми домовилися почати підготовчу роботу щодо всесвітнього режиму санкцій, щоб відповідати на серйозні порушення прав людини», – заявив новий голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. За його словами, такий крок дасть ЄС «більшу силу і більшу здатність діяти».

Такий закон, що нагадував би аналогічний «акт Магнітського» у США, що був ухвалений іще 2012 року, будуть розробляти, за словами посадовців ЄС, іще кілька місяців.

Пропозицію такого санкційного режиму подали Нідерланди ще рік тому, але досі її стримувала низка країн, серед того й Угорщина, уряд якої наразі має тісні зв’язки з Росією.

Сенатор зі США, республіканець Роджер Вікер, який минулого тижня зустрічався з угорськими посадовцями, щоб заохотити їх схвалити рішення ЄС про нові санкції, назвав нинішнє рішення «великою перемогою» для прав людини.

Британсько-американський інвестор Білл Браудер, який активно виступав за такий закон, після повідомлення ЄС написав у твітері: «Це велетенська подія. Якщо порушники прав людини не зможуть їздити до Європи, це буде руйнівним для них».

Браудер, який свого часу керував одним із найбільших інвестиційних фондів у Росії Hermitage Capital, домагався такого закону спершу у США, а потім і в інших країнах і в ЄС, після того, як один із юристів його фонду Сергій Магнітський помер за ґратами в Москві десять років тому.

Магнітський потрапив за ґрати за звинуваченням у тому, ніби розробив для фонду схему уникнення сплати податків. Це сталося після того, як Магнітський повідомив, що викрив протилежне: схему, за якою посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії викрали з російського державного бюджету 230 мільйонів доларів податків, сплачених фондом. 2009 року Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від проблем із серцем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Багато російських посадовців, підприємців і наближених до президента Володимира Путіна осіб мають у країнах Європи маєтки, банківські рахунки й інші активи і потенційно можуть потрапити під майбутні санкції.

2012 року «акт Магнітського» – закон, що запроваджує санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини, – ухвалили у США; спершу йшлося саме про російських посадовців, потім дію акту поширили на порушників із усього світу. Пізніше аналогічні закони були ухвалені в Канаді, країнах Балтії і Великій Британії.