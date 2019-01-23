ПАРЄ закликала країни Європи ухвалити «закони Магнітського»

Парламентська асамблея Ради Європи закликала країни Європи ухвалити законодавство, яке дозволяє накладати санкції на осіб, причетних до серйозних порушень прав людини й корупції, за аналогією із чинним у США й кількох країнах ЄС «законами Магнітського».

Резолюція була ухвалена 22 січня на сесії ПАРЄ, яка відбувається у французькому Старсбурзі. За проголосували 95 делегатів, троє висловилися проти, шестеро утрималися.

У документі міститься заклик до влади Росії розслідувати всі обставини загибелі юриста Сергія Магнітського в московському СІЗО і притягнути винних до відповідальності. При цьому наголошується, що влада Росії досі цього не зробила, а, навпаки, продовжують переслідувати Вільяма Браудера – ініціатора ухвалити «закон Магнітського» в США. Сам Браудер привітав ухвалення резолюції ПАРЄ.

Документ також вітає рішення Великої Британії, Естонії, Латвії та Литви прийняти законодавство за зразком американського «закону Магнітського». При цьому подібні закони повинні поширюватися на порушників прав людини не тільки в якійсь окремій країні, а й у всіх країнах світу.

ПАРЄ також зазначає, що точкові санкції проти конкретних осіб і пов'язаних з ними компаній кращі, ніж економічні санкції, спрямовані проти цілих країн і відповідно це позначається на рівні життя їх населення. Санкції, на думку ПАРЄ, повинні бути адресними і спрямованими безпосередньо на порушників прав людини і правлячі еліти.

Аудитор і юрист Сергій Магнітський, який співпрацював з фондом Hermitage Capital Вільяма Браудера, помер у московському СІЗО в листопаді 2009 року. Магнітський потрапив в СІЗО після того, як заявив, що розкрив схему розкрадання великих коштів з російського бюджету. За твердженнями адвокатів і ряду свідоцтв, його смерть стала результатом жорстокого поводження і відмови адміністрації СІЗО надати підслідному необхідну медичну допомогу. За смерть Магнітського ніхто не поніс відповідальності. Браудер у Росії був заочно засуджений, проти нього порушили нову кримінальну справу, у рамках якого він, зокрема, звинувачується і в організації вбивства Магнітського.