Браудер заявляє, що Москва звинувачує його у вбивстві російського бізнесмена в Британії

Британський фінансист, засновник фонду Hermitage Capital і один з ініціаторів ухвалення у США й інших країнах «законів Магнітського» про санкції проти тих, хто порушує права людини в Росії, Вільям Браудер стверджує, що Слідчий комітет Росії звинувачує його в організації вбивства в Британії бізнесмена Олександра Перепиличного.

Про це Браудер написав у Twitter. Він пов’язав це зі своїми зусиллями щодо ухваленням в країнах ЄС «законів Магнітського».

Як пише газета The Telegraph, Браудеру закидають організацію отруєння Перепиличного.

Адвокат Браудера підтвердив, що Слідчий комітет порушив проти британського фінансиста кримінальну справу. Офіційно звинувачень йому ще не висували.

Адвокат назвав звинувачення абсурдними.

Слідчий комітет поки що офіційно не коментував цю інформацію.

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Раніше – в листопаді 2018 року – в Генпрокуратурі Росії, проте, заявляли, що Браудер міг бути причетним до загибелі як Перепиличного, так і самого Сергія Магнітського.

Перепиличний співпрацював зі швейцарською прокуратурою у справі про відмивання коштів, яку розслідував загиблий в московському СІЗО юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський.

Сам Браудер припускав, що до його смерті могла бути причетною російська влада.

При цьому британський коронер, який розслідував справу про смерть Перепиличного, не зміг підтвердити версію про отруєння. Він не виключив її повністю, але заявив, що на її користь не було знайдено достатньо доказів, в організмі Перепиличного не було знайдено слідів отрути.

Імовірною причиною смерті бізнесмена була названа серцева аритмія.

Браудер заочно засуджений у Росії за звинуваченням у низці фінансових злочинів, по ще одній справі він оголошений у розшук.

Вільям Браудер, в минулому один з найбільших інвесторів, що працювали в Росії, відомий як критик політики президента Росії Володимира Путіна.