Дослідниця не знайшла слідів отрути в останках померлого в Британії росіянина Перепиличного

Британська дослідниця Монік Сіммондс 10 квітня в Лондоні засвідчила, що їй не вдалося виявити слідів токсинів рослинного походження в останках російського бізнесмена Олександра Перепиличного, який раптово помер у Великій Британії в 2012 році.

Таким чином, фахівець заперечила попередні свідчення, що росіянин міг бути отруєний речовиною, яка спричинила зупинку серця. Водночас Сіммондс визнала, що деякі речовини, знайдені в шлунку Перепиличного, не були ідентифіковані.

Раніше 10 квітня суд у Лондоні поновив слухання в цій справі. По відеозв’язку з Москви колишній адвокат Перепиличного Дмитро Ліпкін підтвердив, що його клієнт побоювався за своє життя, але «хто йому погрожував, я не знаю», додав захисник.

Російський бізнесмен Олександр Перепиличний нерідко критикував Кремль. У 2009 році він отримав притулок у Великій Британії і пізніше допомагав швейцарській прокуратурі розслідувати відмивання грошей серед московських чиновників. Він був одним із головних постачальників компромату на російських високопосадовців, пов’язаних зі смертю антикорупційного юриста Сергія Магнітського в 2009 році в московській в’язниці.

У 2012 році Олександр раптово помер під час пробіжки поруч зі своїм будинком в графстві Саррей. Йому було 44 роки, і незадовго до смерті він пройшов медичне обстеження, яке не виявило жодних проблем зі здоров’ям.

Також незадовго до власної смерті Перепиличний повідомив колегам, що на його адресу надходять погрози. Вони виявилися реальними. Під час розтину розтину експерти виявили в організмі 44-річного бізнесмена сліди, які могли вказувати на отруєння Gelsemium Elegans.

Олігарх став четвертим, пов’язаним зі справою Магнітського, хто помер за дивних обставин, і місцева поліція зі самого початку заявила про підозрілі обставини його смерті. Слідство вважає, що Перепиличного могли отруїти, наприклад, за те, що він допомагав розкрити податкові махінації серед представників силових структур і походження мільйонних валютних рахунків російських чиновників у швейцарських банках.