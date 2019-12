П'ять мільйонів доларів за хакера і чого має боятися Зеленський на «нормандському саміті»: огляд світових видань

Американський часопис The New York Times розглядає перспективи участі президента України Зеленського у «нормандському саміті». Іспанське видання El Pais пише про 20-річчя підписання угоди про створення союзної держави між Білоруссю та Росією. Британська газета The Guardian пише про звинувачення проти лідера потужної російської хакерської групи, який є вихідцем з України.

Американське видання The New York Times друкує статтю «Новий український лідер прямує на надзвичайно важливу зустріч із Путіним».

Часопис зазначає, що для нового українського президента Володимира Зеленського зустріч із лідерами Росії, Франції та Німеччини позначає вирішальний момент у його зусиллях покласти край п'ятирічним бойовим діям проти «підтримуваних Москвою сепартистів у східній частині України».

Нью-йоркська газета вказує на побоювання, що Зеленський – новачок у політиці – може у ході саміту «забагато віддати Кремлеві».

Саміт у «нормандському форматі» постає також випробуванням для Зеленського, оскільки він є певним чином втягнутим до слухань з імпічменту президента США Дональда Трампа.

Видання додає, що президент України прагнув зустрітися із лідерами Росії, Франції та Німеччини вже впродовж кількох місяців.

Окремо видання зачіпає питання Мінських мирних угод, які на думку авторів видання, цілком «відповідають намірам Кремля здобути самоврядування для бунтівних регіонів України», що, у свою чергу, може дозволити Москві контролювати Україну і охолодити її наміри долучитися до НАТО.

Далі нью-йоркський часопис із посиланням на слова директора Центру Карнеґі у Москві Дмитра Треніна, зазначає, що Мінські угоди, більш-менш, надають Росії те, чого вона хоче.

Нині Путін бажає використати саміт у Парижі для того, щоб посилити тиск на Зеленського і примусти Україну виконати Мінські угоди. У цьому Путін покладається на президента Франції Макрона, який демонструє бажання нормалізувати зв’язки з Росією.

Газета пише, що реалізація Мінських угод може прокласти шлях до послаблення санкцій ЄС проти Росії, і у той сам час надати Москві важелі для контролю над Україною. Путін, розуміючи, що для Зеленського буде складно запровадити Мінські угоди з огляду на внутрішньополітичні чинники, водночас бажає показати свою налаштованість на виконання мирних угод. На додаток в Україні існують побоювання, що Путін, який перебуває при владі вже майже 20 років, може легко «переграти» недосвідченого українського політика.

Іспанське видання El Pais містить матеріал «Росія і Білорусь: разом але без змішування». Мадридський часопис пише, що у світлі 20-річчя підписання російсько-білоруської угоди «про перспективи створення союзної держави» – так можна визначити цю ситуацію.

З усіх союзників Москви на пострадянському просторі, Білорусь постає найближчою до Росії. Проте згідно з тим, що лунає від керівництва у Москві та Мінську, умов для створення подібної союзної держави ще не існує.

Видання вказує, що режим президента Білорусі Олександра Лукашенка залежить в економічному плані від Москви, яка постачає Білорусі газ та нафту, субсидуючи у такий спосіб економіку тієї країни.

Мадридська газета також пише, що режим Путіна вбачає у Білорусі головного геостратегічного союзника при кордоні з Північноатлантичним альянсом. Метою Лукашенка нині постає збереження незалежності Білорусі і подальше перебування при владі. Він вже оголосив, що братиме участь у виборах 2020 та 2025 року.

El Pais принагідно зазначає, що оглядачі ОБСЄ не визнавали жодних з президентських і парламентських виборів, які проводились у Білорусі цього сторіччя,і з огляду на міжнародноприйнятні критерії. З огляду на перспективи глибшої інтеграції з Росією, мадриська газета зазначає, що Лукашенко не має аж такого сильного бажання інтегруватися з Росією, тому що єдине, чого він прагне, це аби його режим регулярно субсидувався.

На думку видання, Лукашенко постає майстром використання географічного положення Білорусі між Росією і Заходом. Газета додає, що саме у цьому питанні «провалився» український президент-втікач Віктор Янукович. Іспанська газета веде далі, нагадуючи, що Лукашенко не підтримав російську анексію українського півострова Крим та інтервенцію на Донбасі. Водночас Лукашенко використав на свою користь кризу у стосунках України і Росії, щоб подати себе як посередника на мирних переговорах.

У плані економіки Лукашенко також виявляє бажання скористатися війною санкцій і контрсанкцій між Росією і Заходом. Білорусь стала поставником заборонених до експорту до Росії товарів з країн Євросоюзу, коли європейська продукція просто перепаковується у білоруські «обгортки» і переправляється далі до Росії вже як така, що походить з Білорусі.

Британський часопис The Guardian публікує статтю «Сполучені Штати звинувачують російських хакерів з групи «Evil Corp» у схемі із заволодіння 100 мільйонами доларів банківських грошей». Йдеться про те, що американські слідчі органи висунули звинувачення проти двох членів хакерської групи з Росії, яка зветься «Evil Corp» у виробленні глобальної схеми банківського шахрайства, яка принесла цьому злочинному угрупування більш ніж 100 мільйонів доларів.

Двох провідних членів угрупування Максима Якубця та Ігоря Турашева з російського міста Йошкар-Ола було звинувачено окрім шахрайства ще й у виробленні та розповсюдженні вірусу Dridex, з допомогою якого було викрадено банківські дані у більш ніж 40 країн світу.

Представники державної скарбниці США визначили угрупування «Evil Corp», як одну з найбільших хакерських груп, яка будь-коли вела свою діяльність.

The Guardian повідомляє, що американські слідчі співпрацювали з британською антизлочинною агенцією, оприлюднивши низку фото- і відеодоказів розкішного способу життя російських хакерів.

Генеральний директор британської агенції Лінн Овенс заявила, що Якубець та угрупування «Evil Corp» являють собою найбільшу кібернетичну загрозу Сполученому Королівству. Якубець, який взагалі походить з України, і його спільник Турашев нині переховуються. Проти ще 15 осіб, яких пов’язують з цим хакерським угрупуванням, було запроваджено санкції державної скарбниці США. Багато з них, як вважають, мешкають у Москві.

Ба більше, державна скарбниця США оголосила про винагороду у 5 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до затримання і засудження лідера угрупування «Evil Corp», яким вважають вихідця з України Максима Якубця. Представники скарбниці також вважають, що Якубець скоїв також інші кіберзлочини у рамках виконання завдання російського уряду як частину плану, коли російські спецслужби вербували хакерів з тим, аби здійснювати напади на структури, пов’язані з державною безпекою.

«Сполучені Штати звинувачують російських хакерів з групи «Evil Corp» у схемі із заволодіння 100 мільйонами доларів банківських грошей», – мовиться у твіті The Guardian.

Читайте ще:

Російське ГРУ не обмежується лише спробами вбивства – світова преса​

Трамп зумовив «дипломатичний вакуум» в українсько-американських відносинах – світова преса

«Злочин у процесі скоєння»: у Британії вийшла книга про вплив Росії на британську політику і звинувачення у співпраці Трампа з Кремлем​